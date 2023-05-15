В Госдуме предложили создать новое министерство

Депутат Госдумы Затулин предложил создать министерство по делам миграции

15 мая 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Для решения проблем с миграцией предложили создать отельное ведомство в правительстве РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России необходимо создать министерство по делам миграции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Мне кажется, нужно переходить к серьезным решениям и создавать министерство по делам миграции. В рамках существующих ведомств проблема не решается вообще, если она не выделена в отдельное ведомство. Если мы, борцы с бюрократизмом, хотим ликвидировать все ведомства, как это делал Хрущев, создавая совнархозы, то стоит помнить, чем закончилось это дело. А если вы укрепляете ведомства, поручаете им что-то, но не выделяете эту проблему в отдельное рассмотрение, то она как бы не существует», — сказал Константин Затулин. Политик добавил, что сегодня проблемой миграции занимается МВД РФ. «Все, что мы слышим по поводу миграции, это только в связи с преступностью от правоохранительных органов. В целом, миграция идет в разделе бюджета как борьба с преступностью. Разве это нормально? Мы в Государственной думе настаиваем на создании отдельного ведомства, но хотели бы быть услышанными в правительстве», — подчеркнул парламентарий. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в стране фиксируются случаи «групповых нападений мигрантов с целью оскорбления русских». Также, по его словам, увеличилось количество тяжких и особо тяжких деяний, которые совершили приезжие увеличилось с 11 почти до 15 тысяч, на 37%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо создать министерство по делам миграции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Мне кажется, нужно переходить к серьезным решениям и создавать министерство по делам миграции. В рамках существующих ведомств проблема не решается вообще, если она не выделена в отдельное ведомство. Если мы, борцы с бюрократизмом, хотим ликвидировать все ведомства, как это делал Хрущев, создавая совнархозы, то стоит помнить, чем закончилось это дело. А если вы укрепляете ведомства, поручаете им что-то, но не выделяете эту проблему в отдельное рассмотрение, то она как бы не существует», — сказал Константин Затулин. Политик добавил, что сегодня проблемой миграции занимается МВД РФ. «Все, что мы слышим по поводу миграции, это только в связи с преступностью от правоохранительных органов. В целом, миграция идет в разделе бюджета как борьба с преступностью. Разве это нормально? Мы в Государственной думе настаиваем на создании отдельного ведомства, но хотели бы быть услышанными в правительстве», — подчеркнул парламентарий. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в стране фиксируются случаи «групповых нападений мигрантов с целью оскорбления русских». Также, по его словам, увеличилось количество тяжких и особо тяжких деяний, которые совершили приезжие увеличилось с 11 почти до 15 тысяч, на 37%.