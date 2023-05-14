Зеленский потребовал снять все ограничения на поставку оружия Украине

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал снять ограничения на виды вооружений, которые Запад поставляет в зону конфликта. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
«Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия», — сообщила пресс-служба президента Украины. Свое заявление Владимир Зеленский сделал на встрече с членами правительства ФРГ 14 мая.
Ранее URA.RU рассказало, что Зеленский прибыл с визитом в Германию, в ходе которого он заявил о создании «истребительной коалиции». Проект нужен, чтобы Украина получила от стран НАТО современные военные самолеты. Киевский лидер отметил, что у Украины нет оружия, способного атаковать территорию России.
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