Зеленский потребовал снять все ограничения на поставку оружия Украине

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Владимир Зеленский в Германии потребовал снять ограничения на поставки видов вооружения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал снять ограничения на виды вооружений, которые Запад поставляет в зону конфликта. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия», — сообщила пресс-служба президента Украины. Свое заявление Владимир Зеленский сделал на встрече с членами правительства ФРГ 14 мая.

Ранее URA.RU рассказало, что Зеленский прибыл с визитом в Германию, в ходе которого он заявил о создании «истребительной коалиции». Проект нужен, чтобы Украина получила от стран НАТО современные военные самолеты. Киевский лидер отметил, что у Украины нет оружия, способного атаковать территорию России.

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал снять ограничения на виды вооружений, которые Запад поставляет в зону конфликта. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. «Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия», — сообщила пресс-служба президента Украины. Свое заявление Владимир Зеленский сделал на встрече с членами правительства ФРГ 14 мая. Ранее URA.RU рассказало, что Зеленский прибыл с визитом в Германию, в ходе которого он заявил о создании «истребительной коалиции». Проект нужен, чтобы Украина получила от стран НАТО современные военные самолеты. Киевский лидер отметил, что у Украины нет оружия, способного атаковать территорию России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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