Зеленский потребовал снять все ограничения на поставку оружия Украине

14 мая 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский в Германии потребовал снять ограничения на поставки видов вооружения Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский потребовал снять ограничения на виды вооружений, которые Запад поставляет в зону конфликта. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. «Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия», — сообщила пресс-служба президента Украины. Свое заявление Владимир Зеленский сделал на встрече с членами правительства ФРГ 14 мая. Ранее URA.RU рассказало, что Зеленский прибыл с визитом в Германию, в ходе которого он заявил о создании «истребительной коалиции». Проект нужен, чтобы Украина получила от стран НАТО современные военные самолеты. Киевский лидер отметил, что у Украины нет оружия, способного атаковать территорию России.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал снять ограничения на виды вооружений, которые Запад поставляет в зону конфликта. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. «Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия», — сообщила пресс-служба президента Украины. Свое заявление Владимир Зеленский сделал на встрече с членами правительства ФРГ 14 мая. Ранее URA.RU рассказало, что Зеленский прибыл с визитом в Германию, в ходе которого он заявил о создании «истребительной коалиции». Проект нужен, чтобы Украина получила от стран НАТО современные военные самолеты. Киевский лидер отметил, что у Украины нет оружия, способного атаковать территорию России.