Экономист объяснил, почему на Украине нет инфляции из-за денежных вливаний Запада

Экономист Беляев: денежные вливания Запада в Украину не влияют на внутреннюю инфляцию

15 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Западные страны придумали, как не разгонять инфляцию в Украине при денежных вливаниях Фото: Анна Майорова © URA.RU Денежные вливания в Украину не влияют на внутреннюю инфляцию, так как западные страны не дают средства непосредственно в обращение внутри страны, а путем займов и закупки вооружений. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, специалист по инфляции, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Денежные вливания в Украину никак не влияют на инфляционные процессы в мире. Если бы это были деньги типа „вертолетных“, которые бы вливали в Украину непосредственно в денежное обращение, тогда на Украине развивалась бы инфляция классического типа. То есть переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой, которая бы вызывала рост цен», — сказал Михаил Беляев. По словам кандидата экономических наук, США и западные страны придумали два способа, которые не дают разогнать инфляцию в Украине. «Те деньги, которые направляются на Украину проходят по двум не очень равномерным каналам. Во-первых, предоставляются займы и ложится на государственные счета для того, чтобы Украина продолжала выполнять свои долговые обязательства и не было технического дефолта», — объяснил экономист. «Во-вторых, они дают деньги не прямо Украине, а для закупки и дальнейших поставок вооружений и прочей военной техники. Таким образом, идет финансирование заказов для собственного военно-промышленного комплекса. Америкой на поверхности это явление декларируется как направление денег Украине, а на самом деле эти деньги используются для того, чтобы финансировать внутренние военные производства и готовые изделия поставлять Украине», — добавил Беляев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Денежные вливания в Украину не влияют на внутреннюю инфляцию, так как западные страны не дают средства непосредственно в обращение внутри страны, а путем займов и закупки вооружений. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, специалист по инфляции, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Денежные вливания в Украину никак не влияют на инфляционные процессы в мире. Если бы это были деньги типа „вертолетных“, которые бы вливали в Украину непосредственно в денежное обращение, тогда на Украине развивалась бы инфляция классического типа. То есть переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой, которая бы вызывала рост цен», — сказал Михаил Беляев. По словам кандидата экономических наук, США и западные страны придумали два способа, которые не дают разогнать инфляцию в Украине. «Те деньги, которые направляются на Украину проходят по двум не очень равномерным каналам. Во-первых, предоставляются займы и ложится на государственные счета для того, чтобы Украина продолжала выполнять свои долговые обязательства и не было технического дефолта», — объяснил экономист. «Во-вторых, они дают деньги не прямо Украине, а для закупки и дальнейших поставок вооружений и прочей военной техники. Таким образом, идет финансирование заказов для собственного военно-промышленного комплекса. Америкой на поверхности это явление декларируется как направление денег Украине, а на самом деле эти деньги используются для того, чтобы финансировать внутренние военные производства и готовые изделия поставлять Украине», — добавил Беляев.