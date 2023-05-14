Экономист объяснил, почему на Украине нет инфляции из-за денежных вливаний Запада

Денежные вливания в Украину не влияют на внутреннюю инфляцию, так как западные страны не дают средства непосредственно в обращение внутри страны, а путем займов и закупки вооружений. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, специалист по инфляции, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«Денежные вливания в Украину никак не влияют на инфляционные процессы в мире. Если бы это были деньги типа „вертолетных“, которые бы вливали в Украину непосредственно в денежное обращение, тогда на Украине развивалась бы инфляция классического типа. То есть переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой, которая бы вызывала рост цен», — сказал Михаил Беляев.
По словам кандидата экономических наук, США и западные страны придумали два способа, которые не дают разогнать инфляцию в Украине. «Те деньги, которые направляются на Украину проходят по двум не очень равномерным каналам. Во-первых, предоставляются займы и ложится на государственные счета для того, чтобы Украина продолжала выполнять свои долговые обязательства и не было технического дефолта», — объяснил экономист.
«Во-вторых, они дают деньги не прямо Украине, а для закупки и дальнейших поставок вооружений и прочей военной техники. Таким образом, идет финансирование заказов для собственного военно-промышленного комплекса. Америкой на поверхности это явление декларируется как направление денег Украине, а на самом деле эти деньги используются для того, чтобы финансировать внутренние военные производства и готовые изделия поставлять Украине», — добавил Беляев.
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