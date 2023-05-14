Bild: Зеленский в Берлине едва не лишился смартфона и уронил медаль Карла Великого

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин забыл в машине телефон. Украинский лидер вспомнил о пропаже лишь перед вылетом на вертолете. Позднее в Ахене Зеленскому вручили медаль Карла Великого, которую он уронил.
«После встречи с [канцлером Германии Олафом] Шольцем Зеленский сел в вертолет. Когда двери были уже закрыты и все готово к вылету он понял, что сотовый остался в салоне машины», — сообщает Bild.
Кроме телефона Зеленский забыл в машине свой повербанк. Из-за пропажи личных вещей президента Украины вылет самолета задержали пока сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции не вернул телефон и зарядное устройство Зеленскому.
Зеленский прибыл в Берлин в ночь на 14 мая ради встречи с Шольцом. После он отправился в немецкий город Ахен, где ему вручили медаль Карла Великого, которую он уронил.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за визита Зеленского в Германию на крышах зданий в Берлине дежурят снайперы. Дежурство снайперов подтвердили в правительственных кругах.
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