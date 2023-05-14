Bild: Зеленский в Берлине едва не лишился смартфона и уронил медаль Карла Великого

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский в Германии чуть не лишился телефона и зарядного устройства Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин забыл в машине телефон. Украинский лидер вспомнил о пропаже лишь перед вылетом на вертолете. Позднее в Ахене Зеленскому вручили медаль Карла Великого, которую он уронил.

«После встречи с [канцлером Германии Олафом] Шольцем Зеленский сел в вертолет. Когда двери были уже закрыты и все готово к вылету он понял, что сотовый остался в салоне машины», — сообщает Bild.

Кроме телефона Зеленский забыл в машине свой повербанк. Из-за пропажи личных вещей президента Украины вылет самолета задержали пока сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции не вернул телефон и зарядное устройство Зеленскому.

Зеленский прибыл в Берлин в ночь на 14 мая ради встречи с Шольцом. После он отправился в немецкий город Ахен, где ему вручили медаль Карла Великого, которую он уронил.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за визита Зеленского в Германию на крышах зданий в Берлине дежурят снайперы. Дежурство снайперов подтвердили в правительственных кругах.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин забыл в машине телефон. Украинский лидер вспомнил о пропаже лишь перед вылетом на вертолете. Позднее в Ахене Зеленскому вручили медаль Карла Великого, которую он уронил. «После встречи с [канцлером Германии Олафом] Шольцем Зеленский сел в вертолет. Когда двери были уже закрыты и все готово к вылету он понял, что сотовый остался в салоне машины», — сообщает Bild. Кроме телефона Зеленский забыл в машине свой повербанк. Из-за пропажи личных вещей президента Украины вылет самолета задержали пока сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции не вернул телефон и зарядное устройство Зеленскому. Зеленский прибыл в Берлин в ночь на 14 мая ради встречи с Шольцом. После он отправился в немецкий город Ахен, где ему вручили медаль Карла Великого, которую он уронил. Ранее URA.RU сообщало, что из-за визита Зеленского в Германию на крышах зданий в Берлине дежурят снайперы. Дежурство снайперов подтвердили в правительственных кругах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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