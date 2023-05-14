Свердловская область попала в топ регионов-лидеров по инвестиционной активности

Свердловская область заняла восьмое место среди регионов России в рейтинге инвестиционной активности по итогам 2022 года. Информация об этом следует из данных Фонда гражданского общества.
Объем инвестиций по итогам 2022 года на Среднем Урале составил 12 миллионов рублей. В рейтинге регионов России по инвестиционной политики Свердловская область занимает восьмое место, следует из данных Фонда гражданского общества.
При этом динамика инвестиций на Среднем Урале в сравнении 2022 года с годом ранее составила 17%. В тройку лидеров по инвестиционной активности среди регионов РФ вошли Иркутская область, Республика Саха (Якутия) и Республика Татарстан.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в Свердловской области среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за последние пять лет стала 6,6%. Годом ранее среднегодовая доходность за три года на Среднем Урале составляла 6,1%, а теперь среднегодовая доходность за пять лет стала на 0,5% больше.
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