Свердловская область попала в топ регионов-лидеров по инвестиционной активности

15 мая 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Динамика инвестиций в Свердловской области по итогам 2022 к году ранее составила 17% Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловская область заняла восьмое место среди регионов России в рейтинге инвестиционной активности по итогам 2022 года. Информация об этом следует из данных Фонда гражданского общества. Объем инвестиций по итогам 2022 года на Среднем Урале составил 12 миллионов рублей. В рейтинге регионов России по инвестиционной политики Свердловская область занимает восьмое место, следует из данных Фонда гражданского общества. При этом динамика инвестиций на Среднем Урале в сравнении 2022 года с годом ранее составила 17%. В тройку лидеров по инвестиционной активности среди регионов РФ вошли Иркутская область, Республика Саха (Якутия) и Республика Татарстан. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в Свердловской области среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за последние пять лет стала 6,6%. Годом ранее среднегодовая доходность за три года на Среднем Урале составляла 6,1%, а теперь среднегодовая доходность за пять лет стала на 0,5% больше.

Свердловская область заняла восьмое место среди регионов России в рейтинге инвестиционной активности по итогам 2022 года. Информация об этом следует из данных Фонда гражданского общества. Объем инвестиций по итогам 2022 года на Среднем Урале составил 12 миллионов рублей. В рейтинге регионов России по инвестиционной политики Свердловская область занимает восьмое место, следует из данных Фонда гражданского общества. При этом динамика инвестиций на Среднем Урале в сравнении 2022 года с годом ранее составила 17%. В тройку лидеров по инвестиционной активности среди регионов РФ вошли Иркутская область, Республика Саха (Якутия) и Республика Татарстан. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в Свердловской области среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за последние пять лет стала 6,6%. Годом ранее среднегодовая доходность за три года на Среднем Урале составляла 6,1%, а теперь среднегодовая доходность за пять лет стала на 0,5% больше.