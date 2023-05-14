ЯНАО сохранил высокие позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов

ЯНАО вошел в топ-10 регионов по уровню социально-экономического развития

Высокие показатели рейтинга связаны с сырьевой направленностью региона Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам 2022 года занял шестую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. По данным экспертов РИА Рейтинг, в 2021 году Ямал занимал аналогичную позицию.

«Ямало-Ненецкий автономный округ — интегральный рейтинг в 2022 году — 73,654 (6 место). По итогам 2021 года интегральный рейтинг — 71,911 (6 место)», — приводит расчетные данные экспертов РИА Новости. При расчете интегрального рейтинга учитывались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета и показатели социальной сферы.

Аналитики уточняют, что ЯНАО входит в десятку лидеров на протяжении нескольких лет. Большой отрыв от регионов вне топ-10 говорит о том, что высокие рейтинги будут удерживаться и в среднесрочной перспективе.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО в 2022 году стал одним из наиболее привлекательных регионов для инвесторов, заняв вторую строчку рейтинга. По объему инвестиций в 2022 году ЯНАО получил 1 триллион 414 миллиардов 673 миллиона рублей.