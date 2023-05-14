ХМАО и ЯНАО стали регионами, привлекающими инвесторов

15 мая 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

По объему инвестиций ЯНАО и ХМАО заняли второе и третье место по итогам 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ЯНАО и ХМАО в 2022 году стали регионами, привлекательными для инвесторов. По объему инвестиций ЯНАО занял второе место среди регионов РФ, уступив только Москве, а ХМАО — третье, сообщается в исследовании Фонда развития гражданского общества. «По объему инвестиций в 2022 году ЯНАО получил 1 триллион 414 миллиардов 673 миллиона рублей. В ХМАО сумма инвестиций в абсолютном выражении составила 1 триллион 329 миллиардов 382 миллиона рублей», — сообщается в исследовании. Динамика инвестиций в ЯНАО в 2022 году увеличилась на 22%, в ХМАО на 20% по сравнению с 2021 годом. В тройке лидеров инвестиционной активности оказались регионы, сочетающие абсолютный объем инвестиций в капитал и их динамику. Тюменская область, которая вместе с ЯНАО и ХМАО образует так называемую «тюменскую матрешку», заняла в рейтинге шестое место. «Следует учитывать, что инвестирование проходило в условиях санкционного давления, когда расходы бюджета не увеличивали капиталовложения субъектов бизнеса, а были перенаправлены. Инвестиции в капитал являются единственным источником будущего роста производства и, как следствие, покупательной способности жителей», — отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Ранее URA.RU рассказало, что по мнению экспертов половина жителей ЯНАО будет получать зарплату свыше ста тысяч рублей менее чем через три года. Жители ХМАО достигнут такого показателя через пять с половиной лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЯНАО и ХМАО в 2022 году стали регионами, привлекательными для инвесторов. По объему инвестиций ЯНАО занял второе место среди регионов РФ, уступив только Москве, а ХМАО — третье, сообщается в исследовании Фонда развития гражданского общества. «По объему инвестиций в 2022 году ЯНАО получил 1 триллион 414 миллиардов 673 миллиона рублей. В ХМАО сумма инвестиций в абсолютном выражении составила 1 триллион 329 миллиардов 382 миллиона рублей», — сообщается в исследовании. Динамика инвестиций в ЯНАО в 2022 году увеличилась на 22%, в ХМАО на 20% по сравнению с 2021 годом. В тройке лидеров инвестиционной активности оказались регионы, сочетающие абсолютный объем инвестиций в капитал и их динамику. Тюменская область, которая вместе с ЯНАО и ХМАО образует так называемую «тюменскую матрешку», заняла в рейтинге шестое место. «Следует учитывать, что инвестирование проходило в условиях санкционного давления, когда расходы бюджета не увеличивали капиталовложения субъектов бизнеса, а были перенаправлены. Инвестиции в капитал являются единственным источником будущего роста производства и, как следствие, покупательной способности жителей», — отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Ранее URA.RU рассказало, что по мнению экспертов половина жителей ЯНАО будет получать зарплату свыше ста тысяч рублей менее чем через три года. Жители ХМАО достигнут такого показателя через пять с половиной лет.