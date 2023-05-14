14 мая 2023

«Коммерсант»: Евросоюз добивается присоединения Сербии к антироссийским санкциям

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Вынесение приговора Петлину. Екатеринбург, стол, кулаки
Представители ЕС пытаются пригрозить Сербии Фото:

Евросоюз для давления на Сербию решил использовать новый санкционный пакет против России. Таким образом они хотят склонить страну к антироссийской позиции, о чем заявил белградский эксперт Горан Милетич.

«Новый пакет ЕС будет сфокусирован на „третьих странах“, избегающих присоединения к санкциям, и О`Салливан [Спецпредставитель ЕС по вопросу санкций Дэвид О`Салливан] дал ясно понять руководству Сербии, что как кандидат в члены ЕС она больше не может оставаться вне этих мер», — передает «Коммерсант» мнение Милетича.

Также Евросоюз, по данным издания, пригрозил Сербии приостановкой безвизового режима с ЕС в случае введения упрощенной схемы получения гражданства для россиян. Там убеждают и то, что из-за давления на страну, министр сербской экономики Раде Баста призвал ввести санкции против России, но лишь чтобы посмотреть на реакцию граждан.

Ранее URA.RU сообщало, что Движение социалистов в Сербии потребовало отставки Басты из-за его слов. По их мнению, чиновник пытается разделить правительство в тот момент, когда им требуется объединиться. При этом сам президент страны Александр Вучич рассказал, что ввод санкций против России возможен, однако для этого должны сложиться определенные факторы.

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Евросоюз для давления на Сербию решил использовать новый санкционный пакет против России. Таким образом они хотят склонить страну к антироссийской позиции, о чем заявил белградский эксперт Горан Милетич. «Новый пакет ЕС будет сфокусирован на „третьих странах“, избегающих присоединения к санкциям, и О`Салливан [Спецпредставитель ЕС по вопросу санкций Дэвид О`Салливан] дал ясно понять руководству Сербии, что как кандидат в члены ЕС она больше не может оставаться вне этих мер», — передает «Коммерсант» мнение Милетича. Также Евросоюз, по данным издания, пригрозил Сербии приостановкой безвизового режима с ЕС в случае введения упрощенной схемы получения гражданства для россиян. Там убеждают и то, что из-за давления на страну, министр сербской экономики Раде Баста призвал ввести санкции против России, но лишь чтобы посмотреть на реакцию граждан. Ранее URA.RU сообщало, что Движение социалистов в Сербии потребовало отставки Басты из-за его слов. По их мнению, чиновник пытается разделить правительство в тот момент, когда им требуется объединиться. При этом сам президент страны Александр Вучич рассказал, что ввод санкций против России возможен, однако для этого должны сложиться определенные факторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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