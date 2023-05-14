«Коммерсант»: Евросоюз добивается присоединения Сербии к антироссийским санкциям

15 мая 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Представители ЕС пытаются пригрозить Сербии Фото: Александр Мамаев © URA.RU Евросоюз для давления на Сербию решил использовать новый санкционный пакет против России. Таким образом они хотят склонить страну к антироссийской позиции, о чем заявил белградский эксперт Горан Милетич. «Новый пакет ЕС будет сфокусирован на „третьих странах“, избегающих присоединения к санкциям, и О`Салливан [Спецпредставитель ЕС по вопросу санкций Дэвид О`Салливан] дал ясно понять руководству Сербии, что как кандидат в члены ЕС она больше не может оставаться вне этих мер», — передает «Коммерсант» мнение Милетича. Также Евросоюз, по данным издания, пригрозил Сербии приостановкой безвизового режима с ЕС в случае введения упрощенной схемы получения гражданства для россиян. Там убеждают и то, что из-за давления на страну, министр сербской экономики Раде Баста призвал ввести санкции против России, но лишь чтобы посмотреть на реакцию граждан. Ранее URA.RU сообщало, что Движение социалистов в Сербии потребовало отставки Басты из-за его слов. По их мнению, чиновник пытается разделить правительство в тот момент, когда им требуется объединиться. При этом сам президент страны Александр Вучич рассказал, что ввод санкций против России возможен, однако для этого должны сложиться определенные факторы.

Евросоюз для давления на Сербию решил использовать новый санкционный пакет против России. Таким образом они хотят склонить страну к антироссийской позиции, о чем заявил белградский эксперт Горан Милетич. «Новый пакет ЕС будет сфокусирован на „третьих странах“, избегающих присоединения к санкциям, и О`Салливан [Спецпредставитель ЕС по вопросу санкций Дэвид О`Салливан] дал ясно понять руководству Сербии, что как кандидат в члены ЕС она больше не может оставаться вне этих мер», — передает «Коммерсант» мнение Милетича. Также Евросоюз, по данным издания, пригрозил Сербии приостановкой безвизового режима с ЕС в случае введения упрощенной схемы получения гражданства для россиян. Там убеждают и то, что из-за давления на страну, министр сербской экономики Раде Баста призвал ввести санкции против России, но лишь чтобы посмотреть на реакцию граждан. Ранее URA.RU сообщало, что Движение социалистов в Сербии потребовало отставки Басты из-за его слов. По их мнению, чиновник пытается разделить правительство в тот момент, когда им требуется объединиться. При этом сам президент страны Александр Вучич рассказал, что ввод санкций против России возможен, однако для этого должны сложиться определенные факторы.