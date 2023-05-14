«Коммерсант»: Евросоюз добивается присоединения Сербии к антироссийским санкциям

Евросоюз для давления на Сербию решил использовать новый санкционный пакет против России. Таким образом они хотят склонить страну к антироссийской позиции, о чем заявил белградский эксперт Горан Милетич.
«Новый пакет ЕС будет сфокусирован на „третьих странах“, избегающих присоединения к санкциям, и О`Салливан [Спецпредставитель ЕС по вопросу санкций Дэвид О`Салливан] дал ясно понять руководству Сербии, что как кандидат в члены ЕС она больше не может оставаться вне этих мер», — передает
Также Евросоюз, по данным издания, пригрозил Сербии приостановкой безвизового режима с ЕС в случае введения упрощенной схемы получения гражданства для россиян. Там убеждают и то, что из-за давления на страну, министр сербской экономики Раде Баста призвал ввести санкции против России, но лишь чтобы посмотреть на реакцию граждан.
Ранее URA.RU сообщало, что Движение социалистов в Сербии потребовало отставки Басты из-за его слов. По их мнению, чиновник пытается разделить правительство в тот момент, когда им требуется объединиться. При этом сам президент страны Александр Вучич рассказал, что ввод санкций против России возможен, однако для этого должны сложиться определенные факторы.
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