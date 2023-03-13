В Сербии потребовали отставки министра, призвавшего к санкциям против РФ

14 марта 2023 в 03:11 Размер текста - 17 +

Раде Баста заявил о необходимости присоединения Сербии к санкционной политике против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Движение социалистов в Сербии потребовало отставки министра экономики республики Раде Басты после его слов о необходимости присоединения страны к санкционной политике, направленной против России. Об этом говорится в официальном заявлении движения. «Сейчас, когда нам нужно единство, Баста преследует цель разделить правительство Сербии в вопросе о его приверженности присоединению к противозаконным санкциям против Российской Федерации. Мы ожидаем, что Баста покажет своей личной отставкой в правительстве Сербии, насколько он действительно заботится о том, что ищет, если не получит поддержки от других министров», — публикует сообщение ТАСС. Представители движения назвали особенно позорным то, что Баста прячется за спиной президента Сербии, чтобы подорвать независимость и нейтралитет страны. Ранее Раде Баста высказался за присоединение к антироссийским санкциям, отметив, что Сербия «уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России», пишет RT. Он призвал страну присоединиться к санкционной политике, направленной против РФ, а также попросил в этой связи высказаться всех министров республики, сообщило издание.

Движение социалистов в Сербии потребовало отставки министра экономики республики Раде Басты после его слов о необходимости присоединения страны к санкционной политике, направленной против России. Об этом говорится в официальном заявлении движения. «Сейчас, когда нам нужно единство, Баста преследует цель разделить правительство Сербии в вопросе о его приверженности присоединению к противозаконным санкциям против Российской Федерации. Мы ожидаем, что Баста покажет своей личной отставкой в правительстве Сербии, насколько он действительно заботится о том, что ищет, если не получит поддержки от других министров», — публикует сообщение ТАСС. Представители движения назвали особенно позорным то, что Баста прячется за спиной президента Сербии, чтобы подорвать независимость и нейтралитет страны. Ранее Раде Баста высказался за присоединение к антироссийским санкциям, отметив, что Сербия «уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России», пишет RT. Он призвал страну присоединиться к санкционной политике, направленной против РФ, а также попросил в этой связи высказаться всех министров республики, сообщило издание.