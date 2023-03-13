13 марта 2023

В Сербии потребовали отставки министра, призвавшего к санкциям против РФ

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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, флаг сербии, 9 мая, красная площадь, сербский флаг
Раде Баста заявил о необходимости присоединения Сербии к санкционной политике против РФ Фото:
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Движение социалистов в Сербии потребовало отставки министра экономики республики Раде Басты после его слов о необходимости присоединения страны к санкционной политике, направленной против России. Об этом говорится в официальном заявлении движения.

«Сейчас, когда нам нужно единство, Баста преследует цель разделить правительство Сербии в вопросе о его приверженности присоединению к противозаконным санкциям против Российской Федерации. Мы ожидаем, что Баста покажет своей личной отставкой в правительстве Сербии, насколько он действительно заботится о том, что ищет, если не получит поддержки от других министров», — публикует сообщение ТАСС. Представители движения назвали особенно позорным то, что Баста прячется за спиной президента Сербии, чтобы подорвать независимость и нейтралитет страны.

Ранее Раде Баста высказался за присоединение к антироссийским санкциям, отметив, что Сербия «уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России», пишет RT. Он призвал страну присоединиться к санкционной политике, направленной против РФ, а также попросил в этой связи высказаться всех министров республики, сообщило издание.

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Движение социалистов в Сербии потребовало отставки министра экономики республики Раде Басты после его слов о необходимости присоединения страны к санкционной политике, направленной против России. Об этом говорится в официальном заявлении движения. «Сейчас, когда нам нужно единство, Баста преследует цель разделить правительство Сербии в вопросе о его приверженности присоединению к противозаконным санкциям против Российской Федерации. Мы ожидаем, что Баста покажет своей личной отставкой в правительстве Сербии, насколько он действительно заботится о том, что ищет, если не получит поддержки от других министров», — публикует сообщение ТАСС. Представители движения назвали особенно позорным то, что Баста прячется за спиной президента Сербии, чтобы подорвать независимость и нейтралитет страны. Ранее Раде Баста высказался за присоединение к антироссийским санкциям, отметив, что Сербия «уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России», пишет RT. Он призвал страну присоединиться к санкционной политике, направленной против РФ, а также попросил в этой связи высказаться всех министров республики, сообщило издание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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