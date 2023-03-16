Вучич раскрыл, когда Сербия введет санкции против РФ

Сербия может ввести санкции против России лишь в исключительном случае — если властям придется менять политику страны. Об этом сообщил президент государства Александр Вучич.
«Мы заняли позицию об отказа от санкций. […] Когда мы будем менять политику, я лично к вам обращусь. Будет ли это через месяц — не знаю, через пять месяцев — не знаю. Но наша политика выдержала уже больше года в самых тяжелых условиях, и, конечно, эту политику не изменит какой-то Баста», — сказал Вучич, передает ТАСС. Таким образом он сообщил, что Сербия введет санкции против России только в безвыходной ситуации.
Обозреватель Джейми Деттмер в статье для Politico ранее сообщал, что Александр Вучич столкнулся с трудным вопросом из-за вступления страны в Евросоюз и сохранении прежних отношений с Россией. По его словам, Вучичу предстояло выбрать либо путь в ЕС, либо тесную дружбу с РФ. Сам Вучич, говоря о спецоперации на Украине, говорил, что разрешение конфликта наступит не скоро.
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