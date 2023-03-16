16 марта 2023

Вучич раскрыл, когда Сербия введет санкции против РФ

Вучич: Сербия введет санкции против РФ только в безвыходной ситуации
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, stock, Александр Вучич
Александр Вучич сообщил, что введение санкций против РФ в ближайшее время не предвидится Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Сербия может ввести санкции против России лишь в исключительном случае — если властям придется менять политику страны. Об этом сообщил президент государства Александр Вучич.

«Мы заняли позицию об отказа от санкций. […] Когда мы будем менять политику, я лично к вам обращусь. Будет ли это через месяц — не знаю, через пять месяцев — не знаю. Но наша политика выдержала уже больше года в самых тяжелых условиях, и, конечно, эту политику не изменит какой-то Баста», — сказал Вучич, передает ТАСС. Таким образом он сообщил, что Сербия введет санкции против России только в безвыходной ситуации.

Обозреватель Джейми Деттмер в статье для Politico ранее сообщал, что Александр Вучич столкнулся с трудным вопросом из-за вступления страны в Евросоюз и сохранении прежних отношений с Россией. По его словам, Вучичу предстояло выбрать либо путь в ЕС, либо тесную дружбу с РФ. Сам Вучич, говоря о спецоперации на Украине, говорил, что разрешение конфликта наступит не скоро.

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Сербия может ввести санкции против России лишь в исключительном случае — если властям придется менять политику страны. Об этом сообщил президент государства Александр Вучич. «Мы заняли позицию об отказа от санкций. […] Когда мы будем менять политику, я лично к вам обращусь. Будет ли это через месяц — не знаю, через пять месяцев — не знаю. Но наша политика выдержала уже больше года в самых тяжелых условиях, и, конечно, эту политику не изменит какой-то Баста», — сказал Вучич, передает ТАСС. Таким образом он сообщил, что Сербия введет санкции против России только в безвыходной ситуации. Обозреватель Джейми Деттмер в статье для Politico ранее сообщал, что Александр Вучич столкнулся с трудным вопросом из-за вступления страны в Евросоюз и сохранении прежних отношений с Россией. По его словам, Вучичу предстояло выбрать либо путь в ЕС, либо тесную дружбу с РФ. Сам Вучич, говоря о спецоперации на Украине, говорил, что разрешение конфликта наступит не скоро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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