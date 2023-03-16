Вучич раскрыл, когда Сербия введет санкции против РФ

Вучич: Сербия введет санкции против РФ только в безвыходной ситуации

17 марта 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Александр Вучич сообщил, что введение санкций против РФ в ближайшее время не предвидится Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сербия может ввести санкции против России лишь в исключительном случае — если властям придется менять политику страны. Об этом сообщил президент государства Александр Вучич. «Мы заняли позицию об отказа от санкций. […] Когда мы будем менять политику, я лично к вам обращусь. Будет ли это через месяц — не знаю, через пять месяцев — не знаю. Но наша политика выдержала уже больше года в самых тяжелых условиях, и, конечно, эту политику не изменит какой-то Баста», — сказал Вучич, передает ТАСС. Таким образом он сообщил, что Сербия введет санкции против России только в безвыходной ситуации. Обозреватель Джейми Деттмер в статье для Politico ранее сообщал, что Александр Вучич столкнулся с трудным вопросом из-за вступления страны в Евросоюз и сохранении прежних отношений с Россией. По его словам, Вучичу предстояло выбрать либо путь в ЕС, либо тесную дружбу с РФ. Сам Вучич, говоря о спецоперации на Украине, говорил, что разрешение конфликта наступит не скоро.

Сербия может ввести санкции против России лишь в исключительном случае — если властям придется менять политику страны. Об этом сообщил президент государства Александр Вучич. «Мы заняли позицию об отказа от санкций. […] Когда мы будем менять политику, я лично к вам обращусь. Будет ли это через месяц — не знаю, через пять месяцев — не знаю. Но наша политика выдержала уже больше года в самых тяжелых условиях, и, конечно, эту политику не изменит какой-то Баста», — сказал Вучич, передает ТАСС. Таким образом он сообщил, что Сербия введет санкции против России только в безвыходной ситуации. Обозреватель Джейми Деттмер в статье для Politico ранее сообщал, что Александр Вучич столкнулся с трудным вопросом из-за вступления страны в Евросоюз и сохранении прежних отношений с Россией. По его словам, Вучичу предстояло выбрать либо путь в ЕС, либо тесную дружбу с РФ. Сам Вучич, говоря о спецоперации на Украине, говорил, что разрешение конфликта наступит не скоро.