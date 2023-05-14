Reuters: страны G7 объявят о новых санкциях против российской энергетики

15 мая 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

Лидеры стран G7 объявят о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Лидеры стран «Большой семерки» (G7) планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите в Японии, который пройдет на этой неделе. Об этом сообщили официальные лица, непосредственно знакомые с ходом обсуждений. «Вы должны ожидать, что в нескольких сферах, особенно связанных с российской оборонно-промышленной базой, произойдут изменения», — сказал американский чиновник, который отказался назвать свое имя, передает Reuters . Новые меры, объявленные лидерами во время встреч 19—21 мая, будут направлены на уклонение от санкций с участием третьих стран и направлены на подрыв будущего производства энергии в России, а также на ограничение торговли, которая поддерживает российские вооруженные силы. Также сообщается, что официальные лица США ждут, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы для определенных категорий товаров весь экспорт был автоматически запрещен, если они не включены в список утвержденных товаров. Ранее белградский эксперт Горан Милетич заявил, что Евросоюз для давления на Сербию решил использовать новый санкционный пакет против России. Представители Евросоюза, по данным «Коммерсанта», пригрозили Сербии приостановкой безвизового режима с ЕС в случае введения упрощенной схемы получения гражданства для россиян. Кроме того, главы Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский призвали усилить санкции против России. Главы стран призвали пресекать обход санкций через третьи страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите в Японии, который пройдет на этой неделе. Об этом сообщили официальные лица, непосредственно знакомые с ходом обсуждений. «Вы должны ожидать, что в нескольких сферах, особенно связанных с российской оборонно-промышленной базой, произойдут изменения», — сказал американский чиновник, который отказался назвать свое имя, передает Reuters. Новые меры, объявленные лидерами во время встреч 19—21 мая, будут направлены на уклонение от санкций с участием третьих стран и направлены на подрыв будущего производства энергии в России, а также на ограничение торговли, которая поддерживает российские вооруженные силы. Также сообщается, что официальные лица США ждут, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы для определенных категорий товаров весь экспорт был автоматически запрещен, если они не включены в список утвержденных товаров. Ранее белградский эксперт Горан Милетич заявил, что Евросоюз для давления на Сербию решил использовать новый санкционный пакет против России. Представители Евросоюза, по данным «Коммерсанта», пригрозили Сербии приостановкой безвизового режима с ЕС в случае введения упрощенной схемы получения гражданства для россиян. Кроме того, главы Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский призвали усилить санкции против России. Главы стран призвали пресекать обход санкций через третьи страны.