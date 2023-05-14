14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

В городе ХМАО ищут ведущего для нового вида развлечений

В Сургуте ведущему игры бампербол готовы платить 60 тысяч в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на стадионе Сигнал. Челябинск, футбольное поле, прямой угол, угловой удар
Игра напоминает футбол, только на участников будут одеты большие шары Фото:

В Сургуте (ХМАО) ищут менеджера для проведения игры бампербол. В описании вакансии на портале HeadHanter уточняется, что иными словами это футбол в шарах и сотруднику готовы платить до 60 000 рублей в месяц.

«Предлагаю стать командой в новом направлении Сургута — бампербол. Нужно проводить игры в футбол в шарах. Оплата от 40 до 60 тысяч на руки», — сообщает автор вакансии.

Уточняется, что сотрудники требуются для работы в летнее время и старт проекта — 1 июня. В обязанности ведущего будет входить контроль за игровой площадкой, подготовка шаров в начале дня, проведение матчей, судейство на играх, а также проведение вводного инструктажа и разминки для участников.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Тюмени приглашают на вечеринку, где примут участие мастера БДСМ, связывания и других сексуальных практик. Чтобы попасть на мероприятие, мужчинам за один день придется заплатить 7500 рублей, женщинам — 3500. Помимо оплаты, желающим попасть на вечеринку придется пройти анкетирование и собеседование.

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В Сургуте (ХМАО) ищут менеджера для проведения игры бампербол. В описании вакансии на портале HeadHanter уточняется, что иными словами это футбол в шарах и сотруднику готовы платить до 60 000 рублей в месяц. «Предлагаю стать командой в новом направлении Сургута — бампербол. Нужно проводить игры в футбол в шарах. Оплата от 40 до 60 тысяч на руки», — сообщает автор вакансии. Уточняется, что сотрудники требуются для работы в летнее время и старт проекта — 1 июня. В обязанности ведущего будет входить контроль за игровой площадкой, подготовка шаров в начале дня, проведение матчей, судейство на играх, а также проведение вводного инструктажа и разминки для участников. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Тюмени приглашают на вечеринку, где примут участие мастера БДСМ, связывания и других сексуальных практик. Чтобы попасть на мероприятие, мужчинам за один день придется заплатить 7500 рублей, женщинам — 3500. Помимо оплаты, желающим попасть на вечеринку придется пройти анкетирование и собеседование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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