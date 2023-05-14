Курганский завод, работающий на нефтяников, за год потерял сотни миллионов

15 мая 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Выручка «Курганхиммаша» снизилась на 309 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Предприятие «Курганхиммаш», производящее оборудование для нефтегазодобывающей отрасли, потерял около 309 миллионов рублей прибыли. Информация об этом опубликована в годовом отчете о финансовых результатах в сервисе СБИС. «ООО »«Курганхиммаш». Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Чистая прибыль — 185 191 000 рублей. Это на 308 846 000 рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года (494 037 000 рублей)», — указано в бухгалтерской отчетности. Также за год уменьшилась выручка предприятия. В 2022 году она составила 3,5 млрд рублей. Сокращение — более чем на 1,6 млрд. Ранее URA.RU писало, что компания «Метрополис» после убыточного года увеличила прибыль на 300 млн рублей. Выручка торговой сети выросла на три миллиарда. Также чистую прибыль увеличило предприятие «Курганстальмост». За 2022 года завод бизнесмена Дмитрия Парышева заработал более чем на полмиллиарда рублей.

Предприятие «Курганхиммаш», производящее оборудование для нефтегазодобывающей отрасли, потерял около 309 миллионов рублей прибыли. Информация об этом опубликована в годовом отчете о финансовых результатах в сервисе СБИС. «ООО »«Курганхиммаш». Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Чистая прибыль — 185 191 000 рублей. Это на 308 846 000 рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года (494 037 000 рублей)», — указано в бухгалтерской отчетности. Также за год уменьшилась выручка предприятия. В 2022 году она составила 3,5 млрд рублей. Сокращение — более чем на 1,6 млрд. Ранее URA.RU писало, что компания «Метрополис» после убыточного года увеличила прибыль на 300 млн рублей. Выручка торговой сети выросла на три миллиарда. Также чистую прибыль увеличило предприятие «Курганстальмост». За 2022 года завод бизнесмена Дмитрия Парышева заработал более чем на полмиллиарда рублей.