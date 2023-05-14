14 мая 2023
13 мая 2023

Курганский завод, работающий на нефтяников, за год потерял сотни миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть
Выручка «Курганхиммаша» снизилась на 309 млн рублей Фото:

Предприятие «Курганхиммаш», производящее оборудование для нефтегазодобывающей отрасли, потерял около 309 миллионов рублей прибыли. Информация об этом опубликована в годовом отчете о финансовых результатах в сервисе СБИС.

«ООО »«Курганхиммаш». Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Чистая прибыль — 185 191 000 рублей. Это на 308 846 000 рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года (494 037 000 рублей)», — указано в бухгалтерской отчетности. Также за год уменьшилась выручка предприятия. В 2022 году она составила 3,5 млрд рублей. Сокращение — более чем на 1,6 млрд.

Ранее URA.RU писало, что компания «Метрополис» после убыточного года увеличила прибыль на 300 млн рублей. Выручка торговой сети выросла на три миллиарда. Также чистую прибыль увеличило предприятие «Курганстальмост». За 2022 года завод бизнесмена Дмитрия Парышева заработал более чем на полмиллиарда рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприятие «Курганхиммаш», производящее оборудование для нефтегазодобывающей отрасли, потерял около 309 миллионов рублей прибыли. Информация об этом опубликована в годовом отчете о финансовых результатах в сервисе СБИС. «ООО »«Курганхиммаш». Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Чистая прибыль — 185 191 000 рублей. Это на 308 846 000 рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года (494 037 000 рублей)», — указано в бухгалтерской отчетности. Также за год уменьшилась выручка предприятия. В 2022 году она составила 3,5 млрд рублей. Сокращение — более чем на 1,6 млрд. Ранее URA.RU писало, что компания «Метрополис» после убыточного года увеличила прибыль на 300 млн рублей. Выручка торговой сети выросла на три миллиарда. Также чистую прибыль увеличило предприятие «Курганстальмост». За 2022 года завод бизнесмена Дмитрия Парышева заработал более чем на полмиллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...