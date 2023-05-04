04 мая 2023

У курганского завода, набравшего проекты по застройке, резко сократилась прибыль

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, сборосварочное производство
На заводе «Курганстальмост» за год чистая прибыль снизилась на полмиллиарда рублей Фото:

Предприятие ЗАО «Курганстальмост», которое участвует во многих проектах по строительству социальных объектов в Курганской области, за год потерял чистую прибыль более чем на полмиллиарда рублей. Об этом сообщается в годовом отчете о финансовых результатах предприятия, опубликованном в сервисе СБИС.

«ЗАО „Курганстальмост“. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 24,1 млрд рублей, чистая прибыль — 901 110 000 рублей», — указано в отчете. По итогам 2021 года выручка на заводе составляла 15,3 млрд рублей, чистая прибыль — около 314 млн рублей.

URA.RU направило запрос в ЗАО «Курганстальмост», чтобы выяснить причины снижения чистой прибыли. В пресс-службе завода от комментариев отказались.

На данный момент ЗАО «Курганстальмост» занимается строительством школы на 1500 мест, бассейна КГУ и физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Заозерном районе. Еще по одному ФОКу предприятие строит в Восточном районе и городе Шумиха в Курганской области. Также среди строящихся соцобъектов — поликлиника в центре Кургана, хирургический корпус онкодиспансера в микрорайоне Рябково.

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Предприятие ЗАО «Курганстальмост», которое участвует во многих проектах по строительству социальных объектов в Курганской области, за год потерял чистую прибыль более чем на полмиллиарда рублей. Об этом сообщается в годовом отчете о финансовых результатах предприятия, опубликованном в сервисе СБИС. «ЗАО „Курганстальмост“. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 24,1 млрд рублей, чистая прибыль — 901 110 000 рублей», — указано в отчете. По итогам 2021 года выручка на заводе составляла 15,3 млрд рублей, чистая прибыль — около 314 млн рублей. URA.RU направило запрос в ЗАО «Курганстальмост», чтобы выяснить причины снижения чистой прибыли. В пресс-службе завода от комментариев отказались. На данный момент ЗАО «Курганстальмост» занимается строительством школы на 1500 мест, бассейна КГУ и физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Заозерном районе. Еще по одному ФОКу предприятие строит в Восточном районе и городе Шумиха в Курганской области. Также среди строящихся соцобъектов — поликлиника в центре Кургана, хирургический корпус онкодиспансера в микрорайоне Рябково.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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