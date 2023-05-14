14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

Тюменка за несколько минут выиграла миллион рублей в лотерею. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Женщина купила три билета моментальной лотереи с дизайном «Счастливая 7» Фото:

В Тюмени работник магазина «Столото» выиграла в лотерею миллион рублей. Женщина купила три билета моментальной лотереи с дизайном «Счастливая 7». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото».

«Стелла Павлова — по образованию бухгалтер. Живет она в Тюмени и работает в фирменном магазине „Столото“ возле центрального рынка. <…> Во время перерыва она купила для себя билет моментальной лотереи с дизайном „Счастливая 7“ и выиграла 1 000 000 рублей», — рассказали в пресс-службе компании.

Жительница Тюмени купила три билета и последний оказался выигрышным. Она рассказала, что потратила деньги на помощь родственникам и на свое здоровье. Другую часть выигрыша тюменка тратит по мере необходимости.

Ранее URA.RU писало, что юрист из Тюмени выиграл более 12,4 млн рублей в лотерею. Деньги он решил вложить в покупку квартиры.

Фото публикуется с разрешения победителей
Фото публикуется с разрешения победителей
Фото:

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В Тюмени работник магазина «Столото» выиграла в лотерею миллион рублей. Женщина купила три билета моментальной лотереи с дизайном «Счастливая 7». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «Стелла Павлова — по образованию бухгалтер. Живет она в Тюмени и работает в фирменном магазине „Столото“ возле центрального рынка. <…> Во время перерыва она купила для себя билет моментальной лотереи с дизайном „Счастливая 7“ и выиграла 1 000 000 рублей», — рассказали в пресс-службе компании. Жительница Тюмени купила три билета и последний оказался выигрышным. Она рассказала, что потратила деньги на помощь родственникам и на свое здоровье. Другую часть выигрыша тюменка тратит по мере необходимости. Ранее URA.RU писало, что юрист из Тюмени выиграл более 12,4 млн рублей в лотерею. Деньги он решил вложить в покупку квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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