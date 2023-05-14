Тюменка за несколько минут выиграла миллион рублей в лотерею. Фото

15 мая 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Женщина купила три билета моментальной лотереи с дизайном «Счастливая 7» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени работник магазина «Столото» выиграла в лотерею миллион рублей. Женщина купила три билета моментальной лотереи с дизайном «Счастливая 7». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «Стелла Павлова — по образованию бухгалтер. Живет она в Тюмени и работает в фирменном магазине „Столото“ возле центрального рынка. <…> Во время перерыва она купила для себя билет моментальной лотереи с дизайном „Счастливая 7“ и выиграла 1 000 000 рублей», — рассказали в пресс-службе компании. Жительница Тюмени купила три билета и последний оказался выигрышным. Она рассказала, что потратила деньги на помощь родственникам и на свое здоровье. Другую часть выигрыша тюменка тратит по мере необходимости. Ранее URA.RU писало, что юрист из Тюмени выиграл более 12,4 млн рублей в лотерею. Деньги он решил вложить в покупку квартиры. Фото публикуется с разрешения победителей Фото: компания «Столото»

В Тюмени работник магазина «Столото» выиграла в лотерею миллион рублей. Женщина купила три билета моментальной лотереи с дизайном «Счастливая 7». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «Стелла Павлова — по образованию бухгалтер. Живет она в Тюмени и работает в фирменном магазине „Столото“ возле центрального рынка. <…> Во время перерыва она купила для себя билет моментальной лотереи с дизайном „Счастливая 7“ и выиграла 1 000 000 рублей», — рассказали в пресс-службе компании. Жительница Тюмени купила три билета и последний оказался выигрышным. Она рассказала, что потратила деньги на помощь родственникам и на свое здоровье. Другую часть выигрыша тюменка тратит по мере необходимости. Ранее URA.RU писало, что юрист из Тюмени выиграл более 12,4 млн рублей в лотерею. Деньги он решил вложить в покупку квартиры.