Мэр Котова назначила ответственного за дороги в Челябинске

На должность председателя КДХ назначен Николай Кожевников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На должность председателя Комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска 15 мая назначен Николай Кожевников. Об этом на аппаратном совещании заявила глава города Наталья Котова.

«Николай Александрович закончил ЧелГУ по специальности юриспруденция. Работал на различных должностях в органах местного самоуправления области. В Комитете дорожного хозяйства администрации города Челябинска работает с января 2020 года. Благодаря своей целеустремленности он поднялся на ступеньку выше», — представила Котова нового председателя КДХ.

Новому руководителю мэр пожелала терпения и стойкости духа. Она отметила, что Кожевникову предстоит участвовать в программе «Дорожный рывок».

С 5 декабря 2022 года обязанности председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска исполняла Ирина Степанова. Прежний руководитель Ринат Кучитаров уволился по собственному желанию накануне своего ареста. Сейчас Кучитаров находится в СИЗО.

Кучитарова задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области в декабре 2022 года. По версии следствия, он нанес многомиллионный ущерб городскому бюджету, подписав контракт на озеленение Челябинска по завышенной стоимости.