Задержанного ФСБ экс-чиновника мэрии Челябинска оставили в СИЗО

Рината Кучитарова оставили в СИЗО до 5 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанного ФСБ бывшего начальника комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Рината Кучитарова оставили в СИЗО еще на два месяца. Как сообщил URA.RU источник в суде, экс-чиновник пробудет под стражей до 5 июля.

«Суд удовлетворил ходатайство о продлении Кучитарову срока содержания под стражей. Он пробудет в СИЗО до 5 июля 2023 года», — сообщил источник.

Кучитарова задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области в декабре 2022 года. Ему предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, он нанес многомиллионный ущерб городскому бюджету, подписав контракт на озеленение Челябинска по завышенной стоимости.

Кучитаров руководил КДХ Челябинска с августа 2019 года. За несколько дней до задержания он написал заявление об уходе.