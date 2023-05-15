Зеленский поехал в Лондон после визитов в Берлин и Италию

15 мая 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский в Лондоне проведет встречу с Риши Сунаком Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Великобританию, где проведет встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком. Об этом сообщил сам президент Украины. «Сегодня в Лондоне встречусь с моим другом Риши Сунаком», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что Великобритания для Украины является важным партнером в плане расширения военных возможностей ВСУ в небе и на земле. Сегодня встреча также будет посвящена продолжению сотрудничества в этих сферах, заключил Зеленский. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что для украинской делегации сегодняшняя встреча является очень важной. На ней будет обсуждаться решения, которые направлены на укрепление военной обороны Украины, а также будут задеты вопросы, касающиеся вступления Украины в НАТО, заключил Ермак. Владимир Зеленский совершает большое турне по европейским странам. Украинский президент нанес визит в Италию и Германию, где едва не лишился своего смартфона. В ходе переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони прошло обсуждение будущих решений по поводу «защиты украинского неба», передает MK.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Великобританию, где проведет встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком. Об этом сообщил сам президент Украины. «Сегодня в Лондоне встречусь с моим другом Риши Сунаком», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что Великобритания для Украины является важным партнером в плане расширения военных возможностей ВСУ в небе и на земле. Сегодня встреча также будет посвящена продолжению сотрудничества в этих сферах, заключил Зеленский. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что для украинской делегации сегодняшняя встреча является очень важной. На ней будет обсуждаться решения, которые направлены на укрепление военной обороны Украины, а также будут задеты вопросы, касающиеся вступления Украины в НАТО, заключил Ермак. Владимир Зеленский совершает большое турне по европейским странам. Украинский президент нанес визит в Италию и Германию, где едва не лишился своего смартфона. В ходе переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони прошло обсуждение будущих решений по поводу «защиты украинского неба», передает MK.RU.