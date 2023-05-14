Mash: курганские погорельцы жалуются, что власти им не помогают. Видео

15 мая 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Власти отменили гуманитарную помощь курганским погорельцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Жители села Юлдус в Шадринском округе (Курганская область) заявили telegram-каналу Ural Mash, что власти не оказывают им гуманитарную помощь. При этом погорельцев ранее посещали заместители губернатора, поселок обещают полностью отстроить. «Власти Курганской области отменили гумпомощь жителям Юлдуса через день после пожара и отчитались, что люди в порядке. В реальности погорельцы выживают только благодаря добрым согражданам», — указано в посте канала. Сообщается, что чиновники через официальный областной телеканал открыли сбор вещей и денег, которые должны были пойти на помощь погорельцам. По информации Ural Mash, акция закрылась спустя сутки, так как на нескольких складах закончились места. «Обязанности по подсчету погорельцев и доставке гуманитарки переложили на активистов. Самой сложной работой осталась чистка комментов с жалобами и просьбами о помощи», — пишут сотрудники telegram-канала. Корреспонденты URA.RU направили запрос представителям властей. На момент публикации ответ не поступил. Глава Шадринского округа Сергей Копылов не ответил на звонок журналистов. Как отмечается, пострадавшим в пожаре продолжают помогать добровольцы. Погорельцам привозят одежду, продукты питания и технику. Добровольцы также помогают сотрудникам полиции и спасателям. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области отправил к погорельцам в Юлдусе десант из своих замов и чиновников. На собрании с жителями села были Владимир Архипов, Константин Ермаков и Наталья Кирилова. Приехали и руководители департаментов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители села Юлдус в Шадринском округе (Курганская область) заявили telegram-каналу Ural Mash, что власти не оказывают им гуманитарную помощь. При этом погорельцев ранее посещали заместители губернатора, поселок обещают полностью отстроить. «Власти Курганской области отменили гумпомощь жителям Юлдуса через день после пожара и отчитались, что люди в порядке. В реальности погорельцы выживают только благодаря добрым согражданам», — указано в посте канала. Сообщается, что чиновники через официальный областной телеканал открыли сбор вещей и денег, которые должны были пойти на помощь погорельцам. По информации Ural Mash, акция закрылась спустя сутки, так как на нескольких складах закончились места. «Обязанности по подсчету погорельцев и доставке гуманитарки переложили на активистов. Самой сложной работой осталась чистка комментов с жалобами и просьбами о помощи», — пишут сотрудники telegram-канала. Корреспонденты URA.RU направили запрос представителям властей. На момент публикации ответ не поступил. Глава Шадринского округа Сергей Копылов не ответил на звонок журналистов. Как отмечается, пострадавшим в пожаре продолжают помогать добровольцы. Погорельцам привозят одежду, продукты питания и технику. Добровольцы также помогают сотрудникам полиции и спасателям. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области отправил к погорельцам в Юлдусе десант из своих замов и чиновников. На собрании с жителями села были Владимир Архипов, Константин Ермаков и Наталья Кирилова. Приехали и руководители департаментов.