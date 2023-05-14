14 мая 2023

В Минздраве рассказали, какие болезни обострились у свердловчан из-за смога

Замминистра Демидов: смог спровоцировал у свердловчан обострение хронических заболеваний
© Служба новостей «URA.RU»
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У свердловчан обострились хронические заболевания дыхательных путей Фото:

Смог и запах гари от лесных пожаров, наблюдающиеся в Свердловской области с конца апреля, спровоцировали у местных жителей обострение хронических болезней. Об этом сообщил заместитель министра регионального здравоохранения Денис Демидов.

«Наблюдается незначительное увеличение количества пациентов именно с обострением хронических заболеваний. Речь идет о заболеваниях дыхательной системы», — сказал Демидов на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что смог, окутавший Свердловскую область, приносит дискомфорт жителям региона с хроническими заболеваниями. Для защиты дыхательных путей от смога лучше всего использовать маску с угольным фильтром.

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Смог и запах гари от лесных пожаров, наблюдающиеся в Свердловской области с конца апреля, спровоцировали у местных жителей обострение хронических болезней. Об этом сообщил заместитель министра регионального здравоохранения Денис Демидов. «Наблюдается незначительное увеличение количества пациентов именно с обострением хронических заболеваний. Речь идет о заболеваниях дыхательной системы», — сказал Демидов на пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU писало, что смог, окутавший Свердловскую область, приносит дискомфорт жителям региона с хроническими заболеваниями. Для защиты дыхательных путей от смога лучше всего использовать маску с угольным фильтром.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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