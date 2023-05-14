Пермские школьники смогут обучаться в интернате, освоив военную подготовку

15 мая 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Ребята смогут не только освоить школьную программу, но и пройти курс военной подготовки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми учащиеся 5-9 классов могут освоить школьную программу параллельно с военной подготовкой. Набор детей на 2023-2024 учебный год ведет центр военно-спортивной подготовки «Стрелец», сказано на странице организации в соцсети «ВКонтакте». «Объявляем набор в военно-спортивный центр интернат „Стрелец“. Образовательная программа в нашем центре: онлайн школа университета „Синергия“. (семейное образование, либо прикрепление к школе в г. Москва). В программе воспитания: военная подготовка, тактическая медицина, курсы по применению и эксплуатация БПЛА, специальная физподготовка, столярная мастерская, полевые выходы», — сказано в сообществе центра. В интернат отбираются ребята, годные по состоянию здоровья. На период учебы школьники будут находиться под медицинским наблюдением. Образовательная программа предусматривает пятидневное обучение? всего будет набрано 20 человек. Ранее центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» начал продажу путевок в детский палаточный лагерь, названный в честь легендарного разведбатальона «Спарта». Сообщалось, что отдохнуть в нем смогут дети из ДНР, ЛНР, а также дети мобилизованных пермяков и сотрудников управления Росгвардии по Пермскому краю.

В Перми учащиеся 5-9 классов могут освоить школьную программу параллельно с военной подготовкой. Набор детей на 2023-2024 учебный год ведет центр военно-спортивной подготовки «Стрелец», сказано на странице организации в соцсети «ВКонтакте». «Объявляем набор в военно-спортивный центр интернат „Стрелец“. Образовательная программа в нашем центре: онлайн школа университета „Синергия“. (семейное образование, либо прикрепление к школе в г. Москва). В программе воспитания: военная подготовка, тактическая медицина, курсы по применению и эксплуатация БПЛА, специальная физподготовка, столярная мастерская, полевые выходы», — сказано в сообществе центра. В интернат отбираются ребята, годные по состоянию здоровья. На период учебы школьники будут находиться под медицинским наблюдением. Образовательная программа предусматривает пятидневное обучение? всего будет набрано 20 человек. Ранее центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» начал продажу путевок в детский палаточный лагерь, названный в честь легендарного разведбатальона «Спарта». Сообщалось, что отдохнуть в нем смогут дети из ДНР, ЛНР, а также дети мобилизованных пермяков и сотрудников управления Росгвардии по Пермскому краю.