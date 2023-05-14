14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

Пермские школьники смогут обучаться в интернате, освоив военную подготовку

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, ребенок, оружие, стрельба, выстрел, мальчик
Ребята смогут не только освоить школьную программу, но и пройти курс военной подготовки Фото:

В Перми учащиеся 5-9 классов могут освоить школьную программу параллельно с военной подготовкой. Набор детей на 2023-2024 учебный год ведет центр военно-спортивной подготовки «Стрелец», сказано на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«Объявляем набор в военно-спортивный центр интернат „Стрелец“. Образовательная программа в нашем центре: онлайн школа университета „Синергия“. (семейное образование, либо прикрепление к школе в г. Москва). В программе воспитания: военная подготовка, тактическая медицина, курсы по применению и эксплуатация БПЛА, специальная физподготовка, столярная мастерская, полевые выходы», — сказано в сообществе центра.

В интернат отбираются ребята, годные по состоянию здоровья. На период учебы школьники будут находиться под медицинским наблюдением. Образовательная программа предусматривает пятидневное обучение? всего будет набрано 20 человек.

Ранее центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» начал продажу путевок в детский палаточный лагерь, названный в честь легендарного разведбатальона «Спарта». Сообщалось, что отдохнуть в нем смогут дети из ДНР, ЛНР, а также дети мобилизованных пермяков и сотрудников управления Росгвардии по Пермскому краю.

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В Перми учащиеся 5-9 классов могут освоить школьную программу параллельно с военной подготовкой. Набор детей на 2023-2024 учебный год ведет центр военно-спортивной подготовки «Стрелец», сказано на странице организации в соцсети «ВКонтакте». «Объявляем набор в военно-спортивный центр интернат „Стрелец“. Образовательная программа в нашем центре: онлайн школа университета „Синергия“. (семейное образование, либо прикрепление к школе в г. Москва). В программе воспитания: военная подготовка, тактическая медицина, курсы по применению и эксплуатация БПЛА, специальная физподготовка, столярная мастерская, полевые выходы», — сказано в сообществе центра. В интернат отбираются ребята, годные по состоянию здоровья. На период учебы школьники будут находиться под медицинским наблюдением. Образовательная программа предусматривает пятидневное обучение? всего будет набрано 20 человек. Ранее центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» начал продажу путевок в детский палаточный лагерь, названный в честь легендарного разведбатальона «Спарта». Сообщалось, что отдохнуть в нем смогут дети из ДНР, ЛНР, а также дети мобилизованных пермяков и сотрудников управления Росгвардии по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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