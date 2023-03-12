В Перми детей мобилизованных зовут в лагерь в честь легендарных командиров батальона «Спарта»

Продажа путевок в детский палаточный лагерь стартовала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми началась продажа путевок в детский палаточный лагерь, названный в честь легендарного разведбатальона «Спарта». За смену отдохнуть в нем смогут 200 детей из ДНР, ЛНР. Путевки также получат дети мобилизованных пермяков и сотрудников управления Росгвардии по Пермскому краю. Информация размещена на странице организаторов — центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, успевайте приобретать путевки на всероссийскую смену палаточного детского военного лагеря „Спарта“ (в честь отдельного разведывательного батальона морской пехоты). Количество оставшихся путевок на сегодняшний день: 99 штук. Забронировано: 101 штука (ДНР, ЛНР, управление Росгвардии, дети мобилизованных, прочие)», — информируют организаторы.

Желающих приобрести путевку в палаточный лагерь ждут по адресу улица Героев Хасана, 110. Ранее сообщалось, что стоимость путевки составит 30 тысяч рублей. За время смены дети научатся управлять беспилотниками, пройдут уроки выживания, узнают азы ориентирования на местности, сыграют в страйкбол.

В разное время батальоном «Спарта» командовали Арсен Павлов («Моторола») и Владимир Жога. Погибшие в ДНР военнослужащие удостоены различных наград. В честь Жоги названа одна из улиц в городе Лысьва Пермского края.