Источник: Куйвашев готовится к новому разговору с Путиным

Свердловский губернатор доложит Путину о восстановлении сгоревшей Сосьвы

Евгений Куйвашев готовит новый отчет по Сосьве для президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев доложит президенту РФ Владимиру Путину о восстановлении поселка Сосьва, пострадавшего от мощного пожара. Как сообщил URA.RU источник, разговор может состояться уже 16 мая по видеосвязи. В предыдущий раз Куйвашев отчитывался по этой теме в начале мая.

«У губернатора во вторник [16 мая] может быть ВКС-совещание с президентом. [Куйвашев] доложит о ходе восстановления Сосьвы и помощи пострадавшим жителям, что сделано за две недели», — рассказал собеседник. По неофициальным данным, перед совещанием с Путиным глава региона планирует лично посетить Сосьву. Оперативно подтвердить эти сведения не удалось, в областном департаменте информполитики пока не ответили на вопрос агентства.

Кроме того, по информации URA.RU, в Свердловскую область могут прибыть спецпредставитель президента по вопросам экологии, экс-министр обороны Сергей Иванов и глава МЧС России Александр Куренков (в данный момент находится в соседнем Кургане). Официально их приезд пока не подтвержден. Также нет данных, отправятся ли федеральные чиновники в Сосьву вместе с Куйвашевым.

Крупный пожар в Сосьве разгорелся 25 апреля. Огонь уничтожил порядка 120 жилых домов, без крыши остались более 400 человек. По поводу происшествия Путин лично звонил губернатору Куйвашеву с поручением разобраться в ситуации. 2 мая глава региона выступил с первым докладом на заседании правительства РФ. По итогам совещания президент поручил кабмину найти два млрд рублей на восстановление поселка.