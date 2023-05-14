14 мая 2023

В Екатеринбурге ждут главу МЧС Куренкова

© Служба новостей «URA.RU»
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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, куренков александр
Александр Куренков обещал вернуться в Свердловскую область после того, как ситуация с пожарами стабилизируется Фото:

Свердловскую область с рабочим визитом посетит глава МЧС РФ Александр Куренков. Он приедет после завершения работ в Курганской области, где сложилась сложная ситуация с лесными пожарами, сообщил URA.RU источник в ведомстве.

«[Куренков] приедет после окончания работ в Курганской области. Будет работать с губернатором [Евгением Куйвашевым] по ситуации с пожарами», — поделился собеседник.

Александр Куренков уже приезжал в Свердловскую область. Поводом стал крупный пожар в Сосьве, уничтоживший больше 120 домов. Всего в области бушевало больше полусотни пожаров, по состоянию на 15 мая их осталось 20. Как отмечали в МЧС, ситуация стабилизируется.

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Свердловскую область с рабочим визитом посетит глава МЧС РФ Александр Куренков. Он приедет после завершения работ в Курганской области, где сложилась сложная ситуация с лесными пожарами, сообщил URA.RU источник в ведомстве. «[Куренков] приедет после окончания работ в Курганской области. Будет работать с губернатором [Евгением Куйвашевым] по ситуации с пожарами», — поделился собеседник. Александр Куренков уже приезжал в Свердловскую область. Поводом стал крупный пожар в Сосьве, уничтоживший больше 120 домов. Всего в области бушевало больше полусотни пожаров, по состоянию на 15 мая их осталось 20. Как отмечали в МЧС, ситуация стабилизируется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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