В Екатеринбурге ждут главу МЧС Куренкова

Свердловскую область с рабочим визитом посетит глава МЧС РФ Александр Куренков. Он приедет после завершения работ в Курганской области, где сложилась сложная ситуация с лесными пожарами, сообщил URA.RU источник в ведомстве.
«[Куренков] приедет после окончания работ в Курганской области. Будет работать с губернатором [Евгением Куйвашевым] по ситуации с пожарами», — поделился собеседник.
Александр Куренков уже приезжал в Свердловскую область. Поводом стал крупный пожар в Сосьве, уничтоживший больше 120 домов. Всего в области бушевало больше полусотни пожаров, по состоянию на 15 мая их осталось 20. Как отмечали в МЧС, ситуация стабилизируется.
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