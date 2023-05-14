Создатель бренда Putin Team раскрыл, как на компанию повлияют санкции

Санкции, наложенные на компанию Shishkin Uniform Atelier уральского дизайнера Дмитрия Шишкина, автора бренда Putin Team, носят больше имиджевый характер. На экономическую деятельность компании они никак не повлияют, рассказал URA.RU Шишкин.
«Санкции носят больше репутационный, имиджевый характер. На нашу экономическую деятельность они не повлияют, тем более, что наложены даже не западным сообществом, а Украиной. Мы в любом случае уже как год переключились на азиатский рынок, и все альтернативы западным поставкам найдены в партнерских и дружественных странах, таких как Индия, Китай, Узбекистан, Турция. Соответственно, проблем с поставками материалов, комплектующих, логистикой не возникнет», — поделился Шишкин.
Президент Украины 12 мая ввел санкции против Shishkin Uniform Atelier. Также под санкции попали предприятия «Биспоук ателье», «МТМ ателье» и другие.
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