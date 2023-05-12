Зеленский ввел санкции против свердловской компании, которая сшила костюм для Путина

13 мая 2023 в 00:52 Размер текста - 17 +

Зеленский ввел санкции против уральских ателье Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины 12 мая ввел санкции против екатеринбургской компании «Юниформ ателье», которая шила одежду для президента России Владимира Путина. Также под санкции попали «Биспоук ателье», «МТМ ателье» и другие уральские предприятия. Указы опубликованы на официальном сайте украинского лидера. «Ввести санкции против „Полипластик Уралсиб“ сроком на пять лет. Предприятия „Октябрь“ (Каменск-Уральский), „Биспоук ателье“, „МТМ ателье“, „Юниформ ателье“, „Праведа“, „Президент“ (все — Екатеринбург) и „Тирус-ИТ“ (Верхняя Салда) добавить в санкционный список на десять лет», — следует из документов. Владельцем «Юниформ ателье» является свердловский дизайнер Дмитрий Шишкин. В 2020-м году на совещании о ситуации с легкой промышленностью России он предложил Путину сшить для него личный спортивный костюм. Президент согласился. Так появился бренд одежды Putin Team, который быстро стал популярным. Одежду начали продавать на маркетплейсах. После этого Шишкин получил премию кабмина РФ. Ранее Зеленский ввел санкции против уральских компаний, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу. Под ограничения попали «Пауэр Телеком», «Евразгарант», «Ди-Ай-Си», «Компонент», «Авионика-ВПК» и другие.

Президент Украины 12 мая ввел санкции против екатеринбургской компании «Юниформ ателье», которая шила одежду для президента России Владимира Путина. Также под санкции попали «Биспоук ателье», «МТМ ателье» и другие уральские предприятия. Указы опубликованы на официальном сайте украинского лидера. «Ввести санкции против „Полипластик Уралсиб“ сроком на пять лет. Предприятия „Октябрь“ (Каменск-Уральский), „Биспоук ателье“, „МТМ ателье“, „Юниформ ателье“, „Праведа“, „Президент“ (все — Екатеринбург) и „Тирус-ИТ“ (Верхняя Салда) добавить в санкционный список на десять лет», — следует из документов. Владельцем «Юниформ ателье» является свердловский дизайнер Дмитрий Шишкин. В 2020-м году на совещании о ситуации с легкой промышленностью России он предложил Путину сшить для него личный спортивный костюм. Президент согласился. Так появился бренд одежды Putin Team, который быстро стал популярным. Одежду начали продавать на маркетплейсах. После этого Шишкин получил премию кабмина РФ. Ранее Зеленский ввел санкции против уральских компаний, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу. Под ограничения попали «Пауэр Телеком», «Евразгарант», «Ди-Ай-Си», «Компонент», «Авионика-ВПК» и другие.