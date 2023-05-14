В ЯНАО определили территории, подверженные угрозе лесных пожаров

Власти ЯНАО определили места, которые подвержены угрозе лесных пожаров. В список уязвимых территории вошло 11 населенных пунктов и два садоводства, говорится на сайте окружного правительства.
«В 2021 году вступили в законную силу изменения в Правила противопожарного режима, в части дополнительных критериев по отнесению населенных пунктов, а также территорий организации отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, к подверженным угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров. Для реализации исполнения данных изменений в июне 2022 года департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО в составе межведомственной комиссии проведены осмотры населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях определения необходимости включения их дополнительно в перечень подверженных угрозе лесных пожаров. По итогам работы комиссий принято решение о включении в перечень 11 населенных пунктов и двух территорий садоводства», — уточнили в пресс-службе.
В списке территорий обозначены: Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале, Красноселькуп, Пангоды, поселок Пуровск, Ханымей, Правохеттинский, село Толька. Также Новый Уренгой в границах района Коротчаево и садоводческие некоммерческие товарищества «Сады Ямала» и «Березка».
Ранее в округе объявили противопожарный режим с 10 мая. Он продлится по октябрь. Ямальцам запретили разводить огонь в лесах и жарить шашлык в неположенных местах.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.