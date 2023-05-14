14 мая 2023
13 мая 2023

В ЯНАО определили территории, подверженные угрозе лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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В список уязвимых территории вошло 11 населенных пунктов и два садоводства Фото:

Власти ЯНАО определили места, которые подвержены угрозе лесных пожаров. В список уязвимых территории вошло 11 населенных пунктов и два садоводства, говорится на сайте окружного правительства.

«В 2021 году вступили в законную силу изменения в Правила противопожарного режима, в части дополнительных критериев по отнесению населенных пунктов, а также территорий организации отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, к подверженным угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров. Для реализации исполнения данных изменений в июне 2022 года департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО в составе межведомственной комиссии проведены осмотры населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях определения необходимости включения их дополнительно в перечень подверженных угрозе лесных пожаров. По итогам работы комиссий принято решение о включении в перечень 11 населенных пунктов и двух территорий садоводства», — уточнили в пресс-службе.

В списке территорий обозначены: Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале, Красноселькуп, Пангоды, поселок Пуровск, Ханымей, Правохеттинский, село Толька. Также Новый Уренгой в границах района Коротчаево и садоводческие некоммерческие товарищества «Сады Ямала» и «Березка».

Ранее в округе объявили противопожарный режим с 10 мая. Он продлится по октябрь. Ямальцам запретили разводить огонь в лесах и жарить шашлык в неположенных местах.

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Власти ЯНАО определили места, которые подвержены угрозе лесных пожаров. В список уязвимых территории вошло 11 населенных пунктов и два садоводства, говорится на сайте окружного правительства. «В 2021 году вступили в законную силу изменения в Правила противопожарного режима, в части дополнительных критериев по отнесению населенных пунктов, а также территорий организации отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, к подверженным угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров. Для реализации исполнения данных изменений в июне 2022 года департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО в составе межведомственной комиссии проведены осмотры населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях определения необходимости включения их дополнительно в перечень подверженных угрозе лесных пожаров. По итогам работы комиссий принято решение о включении в перечень 11 населенных пунктов и двух территорий садоводства», — уточнили в пресс-службе. В списке территорий обозначены: Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале, Красноселькуп, Пангоды, поселок Пуровск, Ханымей, Правохеттинский, село Толька. Также Новый Уренгой в границах района Коротчаево и садоводческие некоммерческие товарищества «Сады Ямала» и «Березка». Ранее в округе объявили противопожарный режим с 10 мая. Он продлится по октябрь. Ямальцам запретили разводить огонь в лесах и жарить шашлык в неположенных местах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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