Kyiv Post: пилоты ВВС Украины учатся летать на F-16

Украинские пилоты будут обучаться пилотированию истребителями F-16 по стандартам НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Украинские пилоты прибыли в Великобританию для обучения пилотированию истребителями F-16. Об этом заявил официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

«Командование ВВС Украины уже отобрало несколько десятков украинских пилотов для прохождения подготовки к полетам на многоцелевых истребителях F-16. <…> Отобраны лучшие украинские англоговорящие пилоты с реальным боевым опытом для прохождения подготовки к полетам на этих самолетах», — сообщил Юрий Игнат изданию Kyiv Post. Уточнялось, что Великобритания станет первой страной, которая начнет подготовку украинских пилотов.

Представитель ВВС подчеркнул, что как только Украина освоит новые истребители, страна окончательно на них перейдет. До отправки на обучение пилоты тренировались на виртуальном симуляторе.

Ранее сообщалось, что на базу ВВС США в Аризоне прибыли первые украинские пилоты для обучения на F-16 для оценки их навыков. В феврале 2023 года Великобритания решила обучать летчиков по стандартам НАТО. Американский сенатор Марк Келли заявлял, что группу из 12 человек придется обучать пилотированию не менее года, сообщает «Федеральное агентство новостей».