В Екатеринбурге «Майская прогулка» оказалась под угрозой срыва

В Екатеринбурге могут отменить «Майскую прогулку» из-за сильного смога

15 мая 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Пока проведение «Майской прогулки» в силе, но все может измениться ближе к дате старта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Организаторы «Майской прогулки» опасаются, что мероприятие могут отменить из-за сильного смога, который вызван пожарами в Свердловской области. Пока же юбилейная пешеходная прогулка назначена на 21 мая. Об этом заявил основатель и вдохновитель «Майской прогулки» Виктор Гроховский. «Если попытаться проанализировать прогнозы, то до 21 числа будет солнечная погода без осадков, но с порывами ветра до 6-7 м/c. Мы готовы провести [„Майскую прогулку“] 21 мая, но есть риск запрета из-за смога. За три дня до мероприятия все станет ясно», — заявил Гроховский на пресс-конференции ТАСС. Юбилейная 40-я «Майская прогулка» пройдет в Екатеринбурге 21 мая. Старт будет дан на площади перед Дворцом игровых видов спорта (ДИВС, Олимпийская набережная, 3), финиш разместиться на площади перед главным корпусом УрФУ по адресу: ул. Мира, 19. В этом году для участников подготовлено пять маршрутов — 10, 20, 30, 40 и 50 км. В прошлом году участники остались недовольны акцией. Им пришлось вброд переходить большую лужу, а затем ехать по загрязненному участку.

Организаторы «Майской прогулки» опасаются, что мероприятие могут отменить из-за сильного смога, который вызван пожарами в Свердловской области. Пока же юбилейная пешеходная прогулка назначена на 21 мая. Об этом заявил основатель и вдохновитель «Майской прогулки» Виктор Гроховский. «Если попытаться проанализировать прогнозы, то до 21 числа будет солнечная погода без осадков, но с порывами ветра до 6-7 м/c. Мы готовы провести [„Майскую прогулку“] 21 мая, но есть риск запрета из-за смога. За три дня до мероприятия все станет ясно», — заявил Гроховский на пресс-конференции ТАСС. Юбилейная 40-я «Майская прогулка» пройдет в Екатеринбурге 21 мая. Старт будет дан на площади перед Дворцом игровых видов спорта (ДИВС, Олимпийская набережная, 3), финиш разместиться на площади перед главным корпусом УрФУ по адресу: ул. Мира, 19. В этом году для участников подготовлено пять маршрутов — 10, 20, 30, 40 и 50 км. В прошлом году участники остались недовольны акцией. Им пришлось вброд переходить большую лужу, а затем ехать по загрязненному участку.