В Екатеринбурге «Майская прогулка» оказалась под угрозой срыва

Организаторы «Майской прогулки» опасаются, что мероприятие могут отменить из-за сильного смога, который вызван пожарами в Свердловской области. Пока же юбилейная пешеходная прогулка назначена на 21 мая. Об этом заявил основатель и вдохновитель «Майской прогулки» Виктор Гроховский.
«Если попытаться проанализировать прогнозы, то до 21 числа будет солнечная погода без осадков, но с порывами ветра до 6-7 м/c. Мы готовы провести [„Майскую прогулку“] 21 мая, но есть риск запрета из-за смога. За три дня до мероприятия все станет ясно», — заявил Гроховский на пресс-конференции ТАСС.
Юбилейная 40-я «Майская прогулка» пройдет в Екатеринбурге 21 мая. Старт будет дан на площади перед Дворцом игровых видов спорта (ДИВС, Олимпийская набережная, 3), финиш разместиться на площади перед главным корпусом УрФУ по адресу: ул. Мира, 19. В этом году для участников подготовлено пять маршрутов — 10, 20, 30, 40 и 50 км.
В прошлом году участники остались недовольны акцией. Им пришлось вброд переходить большую лужу, а затем ехать по загрязненному участку.
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