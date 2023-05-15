AFP: спецпредставитель Китая посетит Киев после европейского турне Зеленского

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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, кнр, китай, китайский флаг, дипломатичесий флаг
Спецпредставитель Китая совершит европейское турне для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине, сообщает AFP Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16 и 17 мая посетит Киев перед началом своего европейского турне, которое направлено на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство AFP.

«Ли Хуэй посетит Киев 16 и 17 мая», — сообщается в материале агентства. Там добавили, что визит на Украину станет первым для спецпредставителя КНР в ходе турне по Европе. Большая поездка направлена на поиск решений по урегулированию конфликта на Украине, заключили в агентстве.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в данный момент совершает собственное европейское турне. Украинский президент совершил визиты в Ватикан, Италию и Германию. В Великобритании Зеленский провел встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком, которая направлена на продолжение сотрудничества стран в военной сфере. Ранее власти Китая не раз отмечали, что они продолжат защищать миропорядок в рамках международного права, передает РАПСИ.

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Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16 и 17 мая посетит Киев перед началом своего европейского турне, которое направлено на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство AFP. «Ли Хуэй посетит Киев 16 и 17 мая», — сообщается в материале агентства. Там добавили, что визит на Украину станет первым для спецпредставителя КНР в ходе турне по Европе. Большая поездка направлена на поиск решений по урегулированию конфликта на Украине, заключили в агентстве. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в данный момент совершает собственное европейское турне. Украинский президент совершил визиты в Ватикан, Италию и Германию. В Великобритании Зеленский провел встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком, которая направлена на продолжение сотрудничества стран в военной сфере. Ранее власти Китая не раз отмечали, что они продолжат защищать миропорядок в рамках международного права, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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