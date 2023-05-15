AFP: спецпредставитель Китая посетит Киев после европейского турне Зеленского

15 мая 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Спецпредставитель Китая совершит европейское турне для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине, сообщает AFP Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16 и 17 мая посетит Киев перед началом своего европейского турне, которое направлено на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство AFP. «Ли Хуэй посетит Киев 16 и 17 мая», — сообщается в материале агентства . Там добавили, что визит на Украину станет первым для спецпредставителя КНР в ходе турне по Европе. Большая поездка направлена на поиск решений по урегулированию конфликта на Украине, заключили в агентстве. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в данный момент совершает собственное европейское турне. Украинский президент совершил визиты в Ватикан, Италию и Германию. В Великобритании Зеленский провел встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком, которая направлена на продолжение сотрудничества стран в военной сфере. Ранее власти Китая не раз отмечали, что они продолжат защищать миропорядок в рамках международного права, передает РАПСИ.

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16 и 17 мая посетит Киев перед началом своего европейского турне, которое направлено на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство AFP. «Ли Хуэй посетит Киев 16 и 17 мая», — сообщается в материале агентства. Там добавили, что визит на Украину станет первым для спецпредставителя КНР в ходе турне по Европе. Большая поездка направлена на поиск решений по урегулированию конфликта на Украине, заключили в агентстве. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в данный момент совершает собственное европейское турне. Украинский президент совершил визиты в Ватикан, Италию и Германию. В Великобритании Зеленский провел встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком, которая направлена на продолжение сотрудничества стран в военной сфере. Ранее власти Китая не раз отмечали, что они продолжат защищать миропорядок в рамках международного права, передает РАПСИ.