В Екатеринбурге откроют крохотный музей длиной в половину квадратного метра

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Ночь музеев 2016. Екатеринбург, ночь музеев
В небольшом музее представят 30 миниатюрных работ Фото:

В Екатеринбурге в «Ночь музеев» презентуют новое выставочное пространство, площадь которого составит половину квадратного метра. Музей откроется недалеко от Водонапорной башни 20 мая. Об этом URA.RU сообщили организаторы акции.

«В 20:45 возле Водонапорной башни и памятника основателям Екатеринбурга: самый маленький музейный зал в столице Урала (а, может быть, и во всем мире) на площади менее половины квадратного метра. Здесь представят уникальную выставку живописи, которая проработает только до конца „Ночи музеев“», — рассказали представители акции.

Небольшая экспозиция будет состоять из работ-миниатюр, на которых посетители увидят городские пейзажи, достопримечательности, копии картин и экспонатов из городских музеев. «Самое „масштабное“ полотно в экспозиции всего 4×4 сантиметра, самое маленькое — 1,5×1,5 сантиметра. Никаких принтов, только оригинальная, созданная вручную графика и живопись», — уверяют в пресс-службе «Ночи музеев».

Посетить новоиспеченную площадку можно будет бесплатно 20 мая. Выставка в нем проработает только одну ночь.

Ранее стало известно, что в этом году в «Ночи музеев» участвует 140 культурных площадок. Среди новых — Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, где дадут попробовать авиационные тренажеры и расскажут, как готовят летчиков, а также горнолыжный комплекс «Флюс» с ретро-вечеринкой.

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В Екатеринбурге в «Ночь музеев» презентуют новое выставочное пространство, площадь которого составит половину квадратного метра. Музей откроется недалеко от Водонапорной башни 20 мая. Об этом URA.RU сообщили организаторы акции. «В 20:45 возле Водонапорной башни и памятника основателям Екатеринбурга: самый маленький музейный зал в столице Урала (а, может быть, и во всем мире) на площади менее половины квадратного метра. Здесь представят уникальную выставку живописи, которая проработает только до конца „Ночи музеев“», — рассказали представители акции. Небольшая экспозиция будет состоять из работ-миниатюр, на которых посетители увидят городские пейзажи, достопримечательности, копии картин и экспонатов из городских музеев. «Самое „масштабное“ полотно в экспозиции всего 4×4 сантиметра, самое маленькое — 1,5×1,5 сантиметра. Никаких принтов, только оригинальная, созданная вручную графика и живопись», — уверяют в пресс-службе «Ночи музеев». Посетить новоиспеченную площадку можно будет бесплатно 20 мая. Выставка в нем проработает только одну ночь. Ранее стало известно, что в этом году в «Ночи музеев» участвует 140 культурных площадок. Среди новых — Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, где дадут попробовать авиационные тренажеры и расскажут, как готовят летчиков, а также горнолыжный комплекс «Флюс» с ретро-вечеринкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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