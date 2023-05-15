В Екатеринбурге откроют крохотный музей длиной в половину квадратного метра

В небольшом музее представят 30 миниатюрных работ Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге в «Ночь музеев» презентуют новое выставочное пространство, площадь которого составит половину квадратного метра. Музей откроется недалеко от Водонапорной башни 20 мая. Об этом URA.RU сообщили организаторы акции.

«В 20:45 возле Водонапорной башни и памятника основателям Екатеринбурга: самый маленький музейный зал в столице Урала (а, может быть, и во всем мире) на площади менее половины квадратного метра. Здесь представят уникальную выставку живописи, которая проработает только до конца „Ночи музеев“», — рассказали представители акции.

Небольшая экспозиция будет состоять из работ-миниатюр, на которых посетители увидят городские пейзажи, достопримечательности, копии картин и экспонатов из городских музеев. «Самое „масштабное“ полотно в экспозиции всего 4×4 сантиметра, самое маленькое — 1,5×1,5 сантиметра. Никаких принтов, только оригинальная, созданная вручную графика и живопись», — уверяют в пресс-службе «Ночи музеев».

Посетить новоиспеченную площадку можно будет бесплатно 20 мая. Выставка в нем проработает только одну ночь.

Ранее стало известно, что в этом году в «Ночи музеев» участвует 140 культурных площадок. Среди новых — Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, где дадут попробовать авиационные тренажеры и расскажут, как готовят летчиков, а также горнолыжный комплекс «Флюс» с ретро-вечеринкой.