На курганской границе с Казахстаном задержали мигрантов в вагоне с углем

16 мая 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Курганские пограничники задержали нелегалов в вагоне с углем Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Два гражданина Казахстана были задержаны после того, как незаконно пересели государственную границу РФ в Курганской области в вагоне с углем. Данные появились на сайте Петуховского районного суда. «Поступило уголовное дело по обвинению двух граждан Республики Казахстан в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения) <…> граждане забрались в вагон с углем товарного поезда», — сообщили в суде. Мигрантов поймали сотрудники пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям. Мужчины залезли в вагон товарного поезда, который ехал из Омска в Челябинск. Им удалось это сделать на станции Петропавловска (Казахстан). На границе они были задержаны. Дело передали в суд. Иностранцам грозит до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность группы в курганском городе Куртамыш. Местные жительницы заключали с мигрантами фиктивные браки. Суд признал вину граждан и приговорил их к условному лишению свободы.

Два гражданина Казахстана были задержаны после того, как незаконно пересели государственную границу РФ в Курганской области в вагоне с углем. Данные появились на сайте Петуховского районного суда. «Поступило уголовное дело по обвинению двух граждан Республики Казахстан в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения) <…> граждане забрались в вагон с углем товарного поезда», — сообщили в суде. Мигрантов поймали сотрудники пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям. Мужчины залезли в вагон товарного поезда, который ехал из Омска в Челябинск. Им удалось это сделать на станции Петропавловска (Казахстан). На границе они были задержаны. Дело передали в суд. Иностранцам грозит до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность группы в курганском городе Куртамыш. Местные жительницы заключали с мигрантами фиктивные браки. Суд признал вину граждан и приговорил их к условному лишению свободы.