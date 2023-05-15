15 мая 2023

На курганской границе с Казахстаном задержали мигрантов в вагоне с углем

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские пограничники задержали нелегалов в вагоне с углем Фото:

Два гражданина Казахстана были задержаны после того, как незаконно пересели государственную границу РФ в Курганской области в вагоне с углем. Данные появились на сайте Петуховского районного суда.

«Поступило уголовное дело по обвинению двух граждан Республики Казахстан в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения) <…> граждане забрались в вагон с углем товарного поезда», — сообщили в суде. Мигрантов поймали сотрудники пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям.

Мужчины залезли в вагон товарного поезда, который ехал из Омска в Челябинск. Им удалось это сделать на станции Петропавловска (Казахстан). На границе они были задержаны.

Дело передали в суд. Иностранцам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность группы в курганском городе Куртамыш. Местные жительницы заключали с мигрантами фиктивные браки. Суд признал вину граждан и приговорил их к условному лишению свободы.

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Два гражданина Казахстана были задержаны после того, как незаконно пересели государственную границу РФ в Курганской области в вагоне с углем. Данные появились на сайте Петуховского районного суда. «Поступило уголовное дело по обвинению двух граждан Республики Казахстан в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения) <…> граждане забрались в вагон с углем товарного поезда», — сообщили в суде. Мигрантов поймали сотрудники пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям. Мужчины залезли в вагон товарного поезда, который ехал из Омска в Челябинск. Им удалось это сделать на станции Петропавловска (Казахстан). На границе они были задержаны. Дело передали в суд. Иностранцам грозит до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность группы в курганском городе Куртамыш. Местные жительницы заключали с мигрантами фиктивные браки. Суд признал вину граждан и приговорил их к условному лишению свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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