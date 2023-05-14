14 мая 2023
13 мая 2023

Utair открывает новый курортный авиарейс из ХМАО

Авиакомпания Utair запускает новый рейс из Нижневартовска в Минеральные воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, заправка самолета, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, бортпитание
Новые рейсы в Минеральные воды запустят с 6 июня Фото:

Авиакомпания Utair с 6 июня начнет летать из Нижневартовска в Минеральные воды. Рейс будет еженедельным.

«Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing-738 еженедельно по средам до 28 сентября. Время вылета: из Нижневартовска в 19 часов 10 минут; из Минвод в 11 часов 40 минут», — говорится в telegram-канале администрации Нижневартовска.

Длительность полета составит более четырех часов. Пока что из Нижневартовска в Минеральные воды летает только авиакомпания «Азимут» по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Со 2 июня появится дополнительный рейс по пятницам.

Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания Utair открывает новые рейсы из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск и Минеральные Воды. Полеты начнутся 1 июня.

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Авиакомпания Utair с 6 июня начнет летать из Нижневартовска в Минеральные воды. Рейс будет еженедельным. «Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing-738 еженедельно по средам до 28 сентября. Время вылета: из Нижневартовска в 19 часов 10 минут; из Минвод в 11 часов 40 минут», — говорится в telegram-канале администрации Нижневартовска. Длительность полета составит более четырех часов. Пока что из Нижневартовска в Минеральные воды летает только авиакомпания «Азимут» по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Со 2 июня появится дополнительный рейс по пятницам. Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания Utair открывает новые рейсы из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск и Минеральные Воды. Полеты начнутся 1 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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