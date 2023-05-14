Utair открывает новый курортный авиарейс из ХМАО

Авиакомпания Utair запускает новый рейс из Нижневартовска в Минеральные воды

15 мая 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Новые рейсы в Минеральные воды запустят с 6 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпания Utair с 6 июня начнет летать из Нижневартовска в Минеральные воды. Рейс будет еженедельным. «Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing-738 еженедельно по средам до 28 сентября. Время вылета: из Нижневартовска в 19 часов 10 минут; из Минвод в 11 часов 40 минут», — говорится в telegram-канале администрации Нижневартовска. Длительность полета составит более четырех часов. Пока что из Нижневартовска в Минеральные воды летает только авиакомпания «Азимут» по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Со 2 июня появится дополнительный рейс по пятницам. Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания Utair открывает новые рейсы из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск и Минеральные Воды. Полеты начнутся 1 июня.

Авиакомпания Utair с 6 июня начнет летать из Нижневартовска в Минеральные воды. Рейс будет еженедельным. «Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing-738 еженедельно по средам до 28 сентября. Время вылета: из Нижневартовска в 19 часов 10 минут; из Минвод в 11 часов 40 минут», — говорится в telegram-канале администрации Нижневартовска. Длительность полета составит более четырех часов. Пока что из Нижневартовска в Минеральные воды летает только авиакомпания «Азимут» по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Со 2 июня появится дополнительный рейс по пятницам. Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания Utair открывает новые рейсы из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск и Минеральные Воды. Полеты начнутся 1 июня.