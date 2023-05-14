Utair открывает новый курортный авиарейс из ХМАО

Авиакомпания Utair с 6 июня начнет летать из Нижневартовска в Минеральные воды. Рейс будет еженедельным.
«Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing-738 еженедельно по средам до 28 сентября. Время вылета: из Нижневартовска в 19 часов 10 минут; из Минвод в 11 часов 40 минут», — говорится в telegram-канале администрации Нижневартовска.
Длительность полета составит более четырех часов. Пока что из Нижневартовска в Минеральные воды летает только авиакомпания «Азимут» по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Со 2 июня появится дополнительный рейс по пятницам.
Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания Utair открывает новые рейсы из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск и Минеральные Воды. Полеты начнутся 1 июня.
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