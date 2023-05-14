В Тюменской области открыли грибной сезон. Фото

15 мая 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Тюменец обнаружил первые грибы — древесные вешенки (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Тюменской области открыл грибной сезон, собрав несколько вешенок одиночных (покрытых). Своим «уловом» мужчина поделился в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». В настоящее время в регионе установлен запрет на посещение лесов из-за особого противопожарного режима. «Сезон открыл! Вешенка одиночная (вешенка покрытая). Сначала мимо прошел, потом смотрю — еще на одной осине есть. Думаю, там, где есть две, там есть и три. Собрал, вернулся к первой, тоже собрал», — написал пользователь с псевдонимом Сильвио Берлускони в группе тюменских грибников. Вешенка покрытая — древесный гриб, растущий на упавших и сухостойных деревьях. Какого-либо выраженного вкуса он не имеет, а по запаху напоминает сырую картошку. Подписчики сообщества поздравили коллегу по хобби с открытием грибного сезона. В комментариях любители тихой охоты также посетовали на то, что в тюменских лесах наблюдается сильная засуха, что может отсрочить рост грибов. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время в регионе установлен режим ЧС из-за природных пожаров и введен особый противопожарный режим. До 3 июня жителям запрещено посещать леса и разводить открытый огонь. Нарушение запрета карается штрафами.

Житель Тюменской области открыл грибной сезон, собрав несколько вешенок одиночных (покрытых). Своим «уловом» мужчина поделился в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». В настоящее время в регионе установлен запрет на посещение лесов из-за особого противопожарного режима. «Сезон открыл! Вешенка одиночная (вешенка покрытая). Сначала мимо прошел, потом смотрю — еще на одной осине есть. Думаю, там, где есть две, там есть и три. Собрал, вернулся к первой, тоже собрал», — написал пользователь с псевдонимом Сильвио Берлускони в группе тюменских грибников. Вешенка покрытая — древесный гриб, растущий на упавших и сухостойных деревьях. Какого-либо выраженного вкуса он не имеет, а по запаху напоминает сырую картошку. Подписчики сообщества поздравили коллегу по хобби с открытием грибного сезона. В комментариях любители тихой охоты также посетовали на то, что в тюменских лесах наблюдается сильная засуха, что может отсрочить рост грибов. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время в регионе установлен режим ЧС из-за природных пожаров и введен особый противопожарный режим. До 3 июня жителям запрещено посещать леса и разводить открытый огонь. Нарушение запрета карается штрафами.