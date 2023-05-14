14 мая 2023
13 мая 2023

Директор школы в ХМАО написала заявление в полицию из-за косичек школьницы в цветах флага Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция, мвд россии
Сейчас полиция проводит проверку Фото:

В Пыть-Яхе директор школы №1 сообщила в полицию о том, что одна из школьниц накануне 9 мая пришла в образовательное учреждение с косичками в цветах флага Украины. В волосы были вплетены желто-синие ленты. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по ХМАО.

«Действительно, это было 8 мая, у ребенка были вплетены ленты желто-синего цвета. Сейчас проводится проверка в отношении родителей», — сообщили журналисту агентства в пресс-службе ведомства.

В полиции уточняют, что в ситуации разбирается подразделение по делам несовершеннолетних. При этом директор также сообщила о том, что у школьницы выбрит на голове символ «Инь-Янь», который может ассоциироваться с одним из символов нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ).

Агентство попыталось связаться с директором школы, однако по номеру телефона на сайте учреждения никто не ответил. В управление образования Пыть-Яха также не удалось дозвониться. URA.RU направило официальный запрос в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте родители отказались от исполнения детьми украинского танца. Тогда речь шла о празднике Дне народного единства.

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В Пыть-Яхе директор школы №1 сообщила в полицию о том, что одна из школьниц накануне 9 мая пришла в образовательное учреждение с косичками в цветах флага Украины. В волосы были вплетены желто-синие ленты. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по ХМАО. «Действительно, это было 8 мая, у ребенка были вплетены ленты желто-синего цвета. Сейчас проводится проверка в отношении родителей», — сообщили журналисту агентства в пресс-службе ведомства. В полиции уточняют, что в ситуации разбирается подразделение по делам несовершеннолетних. При этом директор также сообщила о том, что у школьницы выбрит на голове символ «Инь-Янь», который может ассоциироваться с одним из символов нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Агентство попыталось связаться с директором школы, однако по номеру телефона на сайте учреждения никто не ответил. В управление образования Пыть-Яха также не удалось дозвониться. URA.RU направило официальный запрос в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте родители отказались от исполнения детьми украинского танца. Тогда речь шла о празднике Дне народного единства.
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