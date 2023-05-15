Генерал Соболев предупредил российских солдат о наказании за переход в ЧВК «Вагнер»

15 мая 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Переход военных в ЧВК будет приравниваться к «самоволке», сказал Виктор Соболев Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные, которые решат перейти в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рискуют получить до 15 лет тюремного заключения. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «ЧВК — это незаконное вооруженное формирование, не понятно, где зарегистрировано и что оно выполняет. Если они (военные — прим. URA.RU) попали в части, пусть находятся в тех частях и выполняют те задачи, которые стоят. <…> Есть ряд законов, которые запрещают какое-либо самовольное оставление частей и уголовно наказывают за это: от 10 до 15 лет [тюрьмы]», — сказал Виктор Соболев во время разговора с telegram-каналом Putin_Tg_Russia. Ранее Соболев раскритиковал ЧВК «Вагнер», заявив, что компания не играет ключевую роль в сражениях, чтобы диктовать свои условия. Позже генерал заявил, что частной военной компании нужно перейти под руководство Минобороны.

Российские военные, которые решат перейти в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рискуют получить до 15 лет тюремного заключения. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «ЧВК — это незаконное вооруженное формирование, не понятно, где зарегистрировано и что оно выполняет. Если они (военные — прим. URA.RU) попали в части, пусть находятся в тех частях и выполняют те задачи, которые стоят. <…> Есть ряд законов, которые запрещают какое-либо самовольное оставление частей и уголовно наказывают за это: от 10 до 15 лет [тюрьмы]», — сказал Виктор Соболев во время разговора с telegram-каналом Putin_Tg_Russia. Ранее Соболев раскритиковал ЧВК «Вагнер», заявив, что компания не играет ключевую роль в сражениях, чтобы диктовать свои условия. Позже генерал заявил, что частной военной компании нужно перейти под руководство Минобороны.