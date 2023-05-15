Суд оставил под арестом 1,1 млрд рублей экс-директора завода из Златоуста

Имущество бывшего директора метзавода в Златоусте оставили под арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области оставил под арестом имущество на сумму в 1,1 млрд рублей в отношении бывшего директора обанкроченного АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ) Александра Кретова. Руководитель настаивал на отмене ограничений.

«Определение арбитражного суда региона от 27 февраля в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу Александра Кретова — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано», — отмечается в документе.

Арест на имущество был наложен 27 февраля по требованию ООО «АНТР-Актив» из города Шахты (Ростовская область). Убытки бывший конкурсный управляющий ЗЭМЗ Денис Беляков в декабре 2022 года потребовал взыскать солидарно с Дмитрия Герасименко и Александра Кретова. Первого назвали конечным бенефициаром владения метзаводом при том, что формальным собственником ЗЭМЗ являлась АО «СтилТрейд Компани». Второй, согласно информации базы данных СБИС, в период с февраля 2018 по декабрь 2021 года возглавлял завод, не выполнив своей обязанности по банкротству должника. Впоследствии Кретов стал замдиректора в ООО «ЗМЗ», работающем в цехах банкрота.

Истец отметил, что возникновение задолженности связано исключительно с волей Герасименко, под контролем которого находились предприятия. Это дополнительно указало на искусственный характер долга. Представители «АНТР-Актив» обратили внимание на то, что на бенефициара возложена субсидиарная ответственность по обязательствам АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь». А в случае с обязательствами торгового дома «Красного Октября» на имущество Герасименко также накладывалось обеспечение.

В итоге суд наложил арест на банковские счета ответчиков, включая средства, которые туда будут поступать. Также обеспечение введено на имущество Герасименко и Кретова. Из-под ареста судья Екатерина Яшина вывела деньги, которые необходимы для обеспечения прожиточного минимума участников процесса и их иждивенцев.

В мае суд продлил срок введенного на златоустовском заводе конкурсного производства до ноября. К середине сентября конкурсный управляющий Владимир Добрышкин должен завершить инвентаризацию активов обанкроченного предприятия.