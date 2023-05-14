В Златоусте на заводе-банкроте продлили срок конкурсного производства

В Златоусте на заводе-банкроте ЗЭМЗ до 17 ноября продлили срок конкурсного производства

15 мая 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

На ЗЭМЗ в Златоусте продлили срок конкурсного производства до осени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Срок конкурсного производства на АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ, Челябинская область) продлили до ноября. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ходатайство об этом подал управляющий Владимир Добрышкин. «Продлить срок конкурсного производства до 17 ноября. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства, открытого в отношении должника, назначить на 13 ноября», — отметил суд в своем определении. В документе заявлено, что к настоящему моменту на счет поступили денежные средства на сумму в 2,3 млрд рублей. Добрышкин смог реализовать имущество на 1,2 млрд рублей. Очередные торги назначены на 19 июня. Инвентаризация активов продолжится до 16 сентября. В реестре сейчас находятся 205 требований 151 кредитора. Список закрыли в феврале 2022 года. Одним из крупнейших кредиторов стал Павел Кротов, перенявший в апреле права требования 3,3 млрд рублей у АО «Торговый дом Металлургический завод «Красный Октябрь». Процедуру наблюдения на ЗЭМЗ ввели в июне 2019 года. Банкротом должника признали в декабре 2021 года. В суде сейчас ведется спор по возврату в пользу метзавода девяти миллионов евро. Как установил суд, в пользу австрийской компании Smart Stahl GmbH с ноября 2018 по февраль 2019 года средства были перечислены, однако оборудование STG за них поставлено не было. Сделку признали недействительной, а причиной ее заключения назвали намерение уменьшить конкурсную массу должника. Несмотря на то, что деньги компания из Австрии получила, она решила настаивать на доплате еще 928 тысяч евро, которые не были перечислены за якобы отгруженное оборудование. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Срок конкурсного производства на АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ, Челябинская область) продлили до ноября. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ходатайство об этом подал управляющий Владимир Добрышкин. «Продлить срок конкурсного производства до 17 ноября. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства, открытого в отношении должника, назначить на 13 ноября», — отметил суд в своем определении. В документе заявлено, что к настоящему моменту на счет поступили денежные средства на сумму в 2,3 млрд рублей. Добрышкин смог реализовать имущество на 1,2 млрд рублей. Очередные торги назначены на 19 июня. Инвентаризация активов продолжится до 16 сентября. В реестре сейчас находятся 205 требований 151 кредитора. Список закрыли в феврале 2022 года. Одним из крупнейших кредиторов стал Павел Кротов, перенявший в апреле права требования 3,3 млрд рублей у АО «Торговый дом Металлургический завод «Красный Октябрь». Процедуру наблюдения на ЗЭМЗ ввели в июне 2019 года. Банкротом должника признали в декабре 2021 года. В суде сейчас ведется спор по возврату в пользу метзавода девяти миллионов евро. Как установил суд, в пользу австрийской компании Smart Stahl GmbH с ноября 2018 по февраль 2019 года средства были перечислены, однако оборудование STG за них поставлено не было. Сделку признали недействительной, а причиной ее заключения назвали намерение уменьшить конкурсную массу должника. Несмотря на то, что деньги компания из Австрии получила, она решила настаивать на доплате еще 928 тысяч евро, которые не были перечислены за якобы отгруженное оборудование.