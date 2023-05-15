В школе Екатеринбурга, где произошла стрельба, усилили контроль

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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, доска, школьная доска, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
В школе №175 проводится служебная проверка из-за инцидента со стрельбой из игрушечного пистолета Фото:

В школе №175 в Екатеринбурге, где ранее семикласснику выстрелили в глаз из страйкбольного пистолета, усилили контроль за учениками на переменах. Также учителя физкультуры, на уроке которого произошел инцидент, привлекли к ответственности. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования.

«Служебное расследование выявило нарушения в организации проведения уроков физической культуры, учитель физ. культуры ры привлечен к ответственности. В образовательной организации усилен контроль занятости обучающихся во время перемен, взят на особый контроль администрации вопрос качества проведения учебного процесса», — рассказали в департаменте.

Служебная проверка в школе продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что семиклассник выстрелил из страйкбольного пистолета товарищу в глаз. Школьный врач оказала ребенку первую помощь и вызвала скорую. Пистолет мальчику купили родители «для игры». Проверку также проводит полиция.

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В школе №175 в Екатеринбурге, где ранее семикласснику выстрелили в глаз из страйкбольного пистолета, усилили контроль за учениками на переменах. Также учителя физкультуры, на уроке которого произошел инцидент, привлекли к ответственности. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. «Служебное расследование выявило нарушения в организации проведения уроков физической культуры, учитель физ. культуры ры привлечен к ответственности. В образовательной организации усилен контроль занятости обучающихся во время перемен, взят на особый контроль администрации вопрос качества проведения учебного процесса», — рассказали в департаменте. Служебная проверка в школе продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что семиклассник выстрелил из страйкбольного пистолета товарищу в глаз. Школьный врач оказала ребенку первую помощь и вызвала скорую. Пистолет мальчику купили родители «для игры». Проверку также проводит полиция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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