В школе Екатеринбурга, где произошла стрельба, усилили контроль

В школе №175 в Екатеринбурге, где ранее семикласснику выстрелили в глаз из страйкбольного пистолета, усилили контроль за учениками на переменах. Также учителя физкультуры, на уроке которого произошел инцидент, привлекли к ответственности. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования.
«Служебное расследование выявило нарушения в организации проведения уроков физической культуры, учитель физ. культуры ры привлечен к ответственности. В образовательной организации усилен контроль занятости обучающихся во время перемен, взят на особый контроль администрации вопрос качества проведения учебного процесса», — рассказали в департаменте.
Служебная проверка в школе продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что семиклассник выстрелил из страйкбольного пистолета товарищу в глаз. Школьный врач оказала ребенку первую помощь и вызвала скорую. Пистолет мальчику купили родители «для игры». Проверку также проводит полиция.
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