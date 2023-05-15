В нескольких районах Екатеринбурга в воздухе нашли опасные вещества

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Санврачи фиксируют превышение допустимой концентрации вредных примесей в нескольких районах Фото:

В пробах воздуха, взятых на улицах Опалихинская, Высоцкого, Мичурина, Кузнецова, Родонитовая в Екатеринбурге выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области в telegram-канале.

«Выявлено превышение максимально-разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц в пробах, отобранных на Опалихинской (1,02 ПДК), Высоцкого (1,1 ПДК), Мичурина (1,08 ПДК), Кузнецова (1,33 ПДК). […] Допустимая максимально-разовая концентрация фенола в воздухе выявлена в пробе, отобранной на Родонитовой в 1,5 раза», — рассказали санврачи.

Также превышение допустимых концентраций вредных веществ выявили в поселках Молодежный и Ключевск в Березовском городском округе. Пробы, взятые в других точках области, соответствуют нормативам.

В Свердловской области из-за пожаров образовался сильный смог. По прогнозам синоптиков, он продержится до вечера 17 мая.

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В пробах воздуха, взятых на улицах Опалихинская, Высоцкого, Мичурина, Кузнецова, Родонитовая в Екатеринбурге выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области в telegram-канале. «Выявлено превышение максимально-разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц в пробах, отобранных на Опалихинской (1,02 ПДК), Высоцкого (1,1 ПДК), Мичурина (1,08 ПДК), Кузнецова (1,33 ПДК). […] Допустимая максимально-разовая концентрация фенола в воздухе выявлена в пробе, отобранной на Родонитовой в 1,5 раза», — рассказали санврачи. Также превышение допустимых концентраций вредных веществ выявили в поселках Молодежный и Ключевск в Березовском городском округе. Пробы, взятые в других точках области, соответствуют нормативам. В Свердловской области из-за пожаров образовался сильный смог. По прогнозам синоптиков, он продержится до вечера 17 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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