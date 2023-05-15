В нескольких районах Екатеринбурга в воздухе нашли опасные вещества

В пробах воздуха, взятых на улицах Опалихинская, Высоцкого, Мичурина, Кузнецова, Родонитовая в Екатеринбурге выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области в telegram-канале.
«Выявлено превышение максимально-разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц в пробах, отобранных на Опалихинской (1,02 ПДК), Высоцкого (1,1 ПДК), Мичурина (1,08 ПДК), Кузнецова (1,33 ПДК). […] Допустимая максимально-разовая концентрация фенола в воздухе выявлена в пробе, отобранной на Родонитовой в 1,5 раза», — рассказали санврачи.
Также превышение допустимых концентраций вредных веществ выявили в поселках Молодежный и Ключевск в Березовском городском округе. Пробы, взятые в других точках области, соответствуют нормативам.
В Свердловской области из-за пожаров образовался сильный смог. По прогнозам синоптиков, он продержится до вечера 17 мая.
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