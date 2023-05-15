РИАН: при взрыве в Луганске был ранен врио главы МВД ЛНР Корнет

Игорь Корнет был ранен из-за взрыва в Луганске
В результате взрыва в Луганске был ранен временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее в центре Луганска во время часа пик произошел взрыв. В результате инцидента пострадали мирные жители, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Уточняется, что детонация произошла из-за подрыва.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!