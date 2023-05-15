РИАН: при взрыве в Луганске был ранен врио главы МВД ЛНР Корнет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, мвд, нашивка, награды, полиция
Игорь Корнет был ранен из-за взрыва в Луганске Фото:

В результате взрыва в Луганске был ранен временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее в центре Луганска во время часа пик произошел взрыв. В результате инцидента пострадали мирные жители, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Уточняется, что детонация произошла из-за подрыва.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате взрыва в Луганске был ранен временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее в центре Луганска во время часа пик произошел взрыв. В результате инцидента пострадали мирные жители, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Уточняется, что детонация произошла из-за подрыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...