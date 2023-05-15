РИАН: при взрыве в Луганске был ранен врио главы МВД ЛНР Корнет

15 мая 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Игорь Корнет был ранен из-за взрыва в Луганске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В результате взрыва в Луганске был ранен временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее в центре Луганска во время часа пик произошел взрыв. В результате инцидента пострадали мирные жители, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Уточняется, что детонация произошла из-за подрыва.

В результате взрыва в Луганске был ранен временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее в центре Луганска во время часа пик произошел взрыв. В результате инцидента пострадали мирные жители, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Уточняется, что детонация произошла из-за подрыва.