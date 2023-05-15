В центре Луганска во время часа пик произошел взрыв

По словам Леонида Пасечника, в центре Луганска произошел подрыв
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В центре Луганска во время часа пике произошел взрыв, в результате которого пострадали мирные люди. Об этом сообщает врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
«Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие», — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. По предварительным данным, детонация произошла в результате подрыва, добавил он.
Ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удар по Луганску британской дальнобойной ракетой Storm Shadow. 15 мая ВСУ обстреляли автовокзал в Луганске.
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