В центре Луганска во время часа пик произошел взрыв

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Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, обстрел, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
По словам Леонида Пасечника, в центре Луганска произошел подрыв Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В центре Луганска во время часа пике произошел взрыв, в результате которого пострадали мирные люди. Об этом сообщает врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие», — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. По предварительным данным, детонация произошла в результате подрыва, добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удар по Луганску британской дальнобойной ракетой Storm Shadow. 15 мая ВСУ обстреляли автовокзал в Луганске.

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В центре Луганска во время часа пике произошел взрыв, в результате которого пострадали мирные люди. Об этом сообщает врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. «Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие», — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. По предварительным данным, детонация произошла в результате подрыва, добавил он. Ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удар по Луганску британской дальнобойной ракетой Storm Shadow. 15 мая ВСУ обстреляли автовокзал в Луганске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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