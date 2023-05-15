В центре Луганска во время часа пик произошел взрыв

15 мая 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

По словам Леонида Пасечника, в центре Луганска произошел подрыв Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В центре Луганска во время часа пике произошел взрыв, в результате которого пострадали мирные люди. Об этом сообщает врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. «Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие», — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. По предварительным данным, детонация произошла в результате подрыва, добавил он. Ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удар по Луганску британской дальнобойной ракетой Storm Shadow. 15 мая ВСУ обстреляли автовокзал в Луганске.

В центре Луганска во время часа пике произошел взрыв, в результате которого пострадали мирные люди. Об этом сообщает врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. «Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие», — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. По предварительным данным, детонация произошла в результате подрыва, добавил он. Ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удар по Луганску британской дальнобойной ракетой Storm Shadow. 15 мая ВСУ обстреляли автовокзал в Луганске.