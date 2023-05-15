Драматургу Коляде выделили пять секунд в фильме со звездой «Внутри Лапенко»

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Пресс-конференция по открытию фестиваля Коляда-плэйс. Екатеринбург , коляда николай
Помимо Коляды, в фильме снялся и другой уральский актер — солист «Курары» Олег Ягодин Фото:

Драматург Николай Коляда снялся в фильме «Исчезнувший велосипедист», где главную роль исполняют актеры Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев. Однако ему там выделили небольшое экранное время без слов. Об этом драматург сообщил в своих социальных сетях.

«У меня роль без слов. Пять секунд на экране», — заявил Коляда.

В начале мая в Екатеринбурге стартовали съемки фильма «Исчезнувший велосипедист». В актерском составе числятся актеры Антон Лапенко, Тимофей Трибунцев, драматург Николай Коляда и солист группы «Курара» Олег Ягодин. Режиссером стал бывший главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий. Съемки уже прошли в музейном комплексе УГМК, а в прошедшие выходные ради кино перекрыли дорогу под Арамилем.

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Драматург Николай Коляда снялся в фильме «Исчезнувший велосипедист», где главную роль исполняют актеры Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев. Однако ему там выделили небольшое экранное время без слов. Об этом драматург сообщил в своих социальных сетях. «У меня роль без слов. Пять секунд на экране», — заявил Коляда. В начале мая в Екатеринбурге стартовали съемки фильма «Исчезнувший велосипедист». В актерском составе числятся актеры Антон Лапенко, Тимофей Трибунцев, драматург Николай Коляда и солист группы «Курара» Олег Ягодин. Режиссером стал бывший главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий. Съемки уже прошли в музейном комплексе УГМК, а в прошедшие выходные ради кино перекрыли дорогу под Арамилем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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