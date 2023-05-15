В Свердловской области продлили запрет на охоту

На территории Свердловской области продлили запрет на охоту на 22 мая. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).
«В Свердловской области продлили ограничения на весеннюю охоту до 22 мая. Данная мера призвана предупредить возникновение природных пожаров, причиной которых в большинстве случаев является человеческий фактор», — заявили в ДИПе.
В департаменте отметили, что на всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. «За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф для физических лиц до 60 тысяч рублей. Юридическим лицам за нарушение запрета придется выложить до двух миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области приостановили сезон охоты до 5 мая. Соответствующее указание дал губернатор региона.
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