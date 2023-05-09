В Свердловской области продлили запрет на охоту

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Охота на водоплавающую дичь. Пермь, ружье, лодка на реке, утиная охота, охотнтк
Запрет на охоту продлили до 15 мая Фото:

В Свердловской области продлили запрет на охоту до 15 мая. Такое решение губернатор Евгений Куйвашев принял из-за сложной пожарной обстановки в области, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Запрет на охоту в Свердловской области продлен до 15 мая в условиях сложной пожарной обстановки», — пишет пресс-служба ДИПа в Telegram. Документом на всей территории региона приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота.

Ранее сообщалось, что сезон весенней охоты был приостановлен в Свердловской области до 5 мая. Всю последнюю информацию о пожарах в регионе URA.RU собрало в одном материале.

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В Свердловской области продлили запрет на охоту до 15 мая. Такое решение губернатор Евгений Куйвашев принял из-за сложной пожарной обстановки в области, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Запрет на охоту в Свердловской области продлен до 15 мая в условиях сложной пожарной обстановки», — пишет пресс-служба ДИПа в Telegram. Документом на всей территории региона приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота. Ранее сообщалось, что сезон весенней охоты был приостановлен в Свердловской области до 5 мая. Всю последнюю информацию о пожарах в регионе URA.RU собрало в одном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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