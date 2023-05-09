В Свердловской области продлили запрет на охоту до 15 мая. Такое решение губернатор Евгений Куйвашев принял из-за сложной пожарной обстановки в области, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Запрет на охоту в Свердловской области продлен до 15 мая в условиях сложной пожарной обстановки», — пишет пресс-служба ДИПа в Telegram. Документом на всей территории региона приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота.
Ранее сообщалось, что сезон весенней охоты был приостановлен в Свердловской области до 5 мая. Всю последнюю информацию о пожарах в регионе URA.RU собрало в одном материале.
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