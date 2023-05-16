Юрист перечислил выплаты, положенные в случае призыва на военные сборы

Юрист Гебель: призывнику на время сборов сохраняют зарплату и страхуют жизнь

16 мая 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Минобороны компенсирует затраты работодателя на зарплату сотруднику, призванному на военные сборы, сказал Сергей Гебель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Работодатель обязан продолжать выплачивать сотруднику заработную плату, если его призовут на военные сборы. В случае травмы или смерти предусмотрены выплаты от государства в размере от 50 тысяч до двух миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель. «За работником, находящимся на военных сборах, сохраняется рабочее место. При этом внутренним приказом работодателя он освобождается от трудовых обязанностей на этот период. Работодатель должен выплатить ему зарплату за все время отсутствия. Ее размер рассчитывается исходя из среднего заработка сотрудника. Также призванный на военные сборы имеет право на получение командировочных и на возмещение расходов по проезду и найму жилья. Эти траты тоже несет работодатель. Позже Минобороны компенсирует ему все расходы, включая выплату заработной платы», — сказал Сергей Гебель. Он отметил, что в случае травмы или смерти во время сборов предусмотрены страховые выплаты от государства. «Жизнь и здоровье людей, призванных на военные сборы, страхуется за счет средств федерального бюджета с момента отправки до отбытия с места военных сборов», — добавил юрист. Страховыми случаями являются: Гибель в момент прохождения сборов, а также в течение года после их завершения из-за полученной во время сборов травмы или заболевания. Сумма выплаты составляет 2 млн рублей.

Получение инвалидности в период сборов, а также в течение года после их завершения из-за полученной во время сборов травмы или заболевания. Сумма выплаты составляет: инвалиду I группы — 1,5 млн рублей, II группы — 1 млн рублей, III группы — 500 тысяч рублей.

Получение в период сборов ранения, контузии, травмы. В случае тяжелого увечья — 200 тысяч рублей, легкого увечья — 50 тысяч рублей.

Признание негодными военно-врачебной комиссией из-за полученного увечья во время сборов. Выплата в таком случае составит 50 тысяч рублей.

Работодатель обязан продолжать выплачивать сотруднику заработную плату, если его призовут на военные сборы. В случае травмы или смерти предусмотрены выплаты от государства в размере от 50 тысяч до двух миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель. «За работником, находящимся на военных сборах, сохраняется рабочее место. При этом внутренним приказом работодателя он освобождается от трудовых обязанностей на этот период. Работодатель должен выплатить ему зарплату за все время отсутствия. Ее размер рассчитывается исходя из среднего заработка сотрудника. Также призванный на военные сборы имеет право на получение командировочных и на возмещение расходов по проезду и найму жилья. Эти траты тоже несет работодатель. Позже Минобороны компенсирует ему все расходы, включая выплату заработной платы», — сказал Сергей Гебель. Он отметил, что в случае травмы или смерти во время сборов предусмотрены страховые выплаты от государства. «Жизнь и здоровье людей, призванных на военные сборы, страхуется за счет средств федерального бюджета с момента отправки до отбытия с места военных сборов», — добавил юрист. Страховыми случаями являются: