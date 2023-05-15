Жители Западной Украины развели панику после взрыва склада с радиоактивными снарядами

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Радиация на улице Труда. Челябинск, мчс, радиация, радиоактивность
В Хмельницком зафиксировали повышение уровня гамма-излучения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Граждане в западной части Украины находятся в панике после взрыва снарядов с обедненным ураном на оружейном складе в Хмельницком. Жители массово покидают опасные территории.

В Хмельницком, а также в Тернополе работают дозиметрические патрули после того, как в городах повысился уровень радиации. «Судя по информации местных сайтов, в городах Западной Украины царит паника. Жители в соцсетях советуют друзьям и знакомым эвакуировать детей из близлежащих к местам прилета поселков», — передает MK.RU.

В материале также указали, что, по данным СМИ, в Хмельницком зафиксировали повышенный уровень гамма-излучения. При этом он продолжает расти.

Ранее стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком 12 мая был зафиксирован скачок уровня радиации. Предполагалось, что в месте хранения боеприпасов могли находиться снаряды с обедненным ураном. Также на улицах города появились радиационные патрули, напоминает деловое издание «Взгляд».

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Граждане в западной части Украины находятся в панике после взрыва снарядов с обедненным ураном на оружейном складе в Хмельницком. Жители массово покидают опасные территории. В Хмельницком, а также в Тернополе работают дозиметрические патрули после того, как в городах повысился уровень радиации. «Судя по информации местных сайтов, в городах Западной Украины царит паника. Жители в соцсетях советуют друзьям и знакомым эвакуировать детей из близлежащих к местам прилета поселков», — передает MK.RU. В материале также указали, что, по данным СМИ, в Хмельницком зафиксировали повышенный уровень гамма-излучения. При этом он продолжает расти. Ранее стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком 12 мая был зафиксирован скачок уровня радиации. Предполагалось, что в месте хранения боеприпасов могли находиться снаряды с обедненным ураном. Также на улицах города появились радиационные патрули, напоминает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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