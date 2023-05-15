Жители Западной Украины развели панику после взрыва склада с радиоактивными снарядами

15 мая 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

В Хмельницком зафиксировали повышение уровня гамма-излучения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане в западной части Украины находятся в панике после взрыва снарядов с обедненным ураном на оружейном складе в Хмельницком. Жители массово покидают опасные территории. В Хмельницком, а также в Тернополе работают дозиметрические патрули после того, как в городах повысился уровень радиации. «Судя по информации местных сайтов, в городах Западной Украины царит паника. Жители в соцсетях советуют друзьям и знакомым эвакуировать детей из близлежащих к местам прилета поселков», — передает MK.RU . В материале также указали, что, по данным СМИ, в Хмельницком зафиксировали повышенный уровень гамма-излучения. При этом он продолжает расти. Ранее стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком 12 мая был зафиксирован скачок уровня радиации. Предполагалось, что в месте хранения боеприпасов могли находиться снаряды с обедненным ураном. Также на улицах города появились радиационные патрули, напоминает деловое издание «Взгляд».

Граждане в западной части Украины находятся в панике после взрыва снарядов с обедненным ураном на оружейном складе в Хмельницком. Жители массово покидают опасные территории. В Хмельницком, а также в Тернополе работают дозиметрические патрули после того, как в городах повысился уровень радиации. «Судя по информации местных сайтов, в городах Западной Украины царит паника. Жители в соцсетях советуют друзьям и знакомым эвакуировать детей из близлежащих к местам прилета поселков», — передает MK.RU. В материале также указали, что, по данным СМИ, в Хмельницком зафиксировали повышенный уровень гамма-излучения. При этом он продолжает расти. Ранее стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком 12 мая был зафиксирован скачок уровня радиации. Предполагалось, что в месте хранения боеприпасов могли находиться снаряды с обедненным ураном. Также на улицах города появились радиационные патрули, напоминает деловое издание «Взгляд».