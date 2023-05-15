Жители Западной Украины развели панику после взрыва склада с радиоактивными снарядами

Граждане в западной части Украины находятся в панике после взрыва снарядов с обедненным ураном на оружейном складе в Хмельницком. Жители массово покидают опасные территории.
В Хмельницком, а также в Тернополе работают дозиметрические патрули после того, как в городах повысился уровень радиации. «Судя по информации местных сайтов, в городах Западной Украины царит паника. Жители в соцсетях советуют друзьям и знакомым эвакуировать детей из близлежащих к местам прилета поселков», — передает
В материале также указали, что, по данным СМИ, в Хмельницком зафиксировали повышенный уровень гамма-излучения. При этом он продолжает расти.
Ранее стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком 12 мая был зафиксирован скачок уровня радиации. Предполагалось, что в месте хранения боеприпасов могли находиться снаряды с обедненным ураном. Также на улицах города появились радиационные патрули, напоминает деловое издание «Взгляд».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!