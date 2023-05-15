В Екатеринбурге с аптечных полок сметают популярные препараты от аллергии

15 мая 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Пациенты с аллергией массово покупают антигистаминные препараты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Популярные противоаллергические препараты сметают с полок аптек в Екатеринбурге. Повышенный спрос возник из-за смога, который окутал город. Препараты покупают как для взрослых, так и для детей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала фармацевт популярной городской аптечной сети Ирина (фамилию просила не указывать). Врач-эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев в телефонном разговоре с журналистом URA.RU отметил, что приобретать препараты следует только по назначению врача. «В аптеках города ажиотаж. Люди, можно сказать, что сметают противоаллергические препараты. Для детей обычно берут капли „Фенистил“, а у взрослых особой популярностью пользуются „Дезлоратадин“ и „Супрастин“. Причиной такого бума является смог, который захватил город и уже несколько дней доставляет дискомфорт горожанам», — отметила фармацевт Ирина. Врач-эксперт Соловьев предупредил, что приобретение препаратов должно быть строго по назначению врача. «Несмотря на то, что многие противоаллергические препараты отпускаются без рецепта, предварительная консультация необходима. Нельзя самостоятельно приобретать и пропивать лекарственные препараты. В любом случае предварительно нужно посетить профильного медицинского сотрудника. Тем более когда вопрос касается детей», — заявил Соловьев в беседе с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что пожары, которые охватили Свердловскую область с конца апреля, вызвали задымление и смог. Главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что смог останется в области до 17 мая. Доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев рекомендовал носить защитные маски с угольным фильтром, чтобы защитить органы дыхания от вредных веществ, которые содержатся в воздухе после пожаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Популярные противоаллергические препараты сметают с полок аптек в Екатеринбурге. Повышенный спрос возник из-за смога, который окутал город. Препараты покупают как для взрослых, так и для детей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала фармацевт популярной городской аптечной сети Ирина (фамилию просила не указывать). Врач-эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев в телефонном разговоре с журналистом URA.RU отметил, что приобретать препараты следует только по назначению врача. «В аптеках города ажиотаж. Люди, можно сказать, что сметают противоаллергические препараты. Для детей обычно берут капли „Фенистил“, а у взрослых особой популярностью пользуются „Дезлоратадин“ и „Супрастин“. Причиной такого бума является смог, который захватил город и уже несколько дней доставляет дискомфорт горожанам», — отметила фармацевт Ирина. Врач-эксперт Соловьев предупредил, что приобретение препаратов должно быть строго по назначению врача. «Несмотря на то, что многие противоаллергические препараты отпускаются без рецепта, предварительная консультация необходима. Нельзя самостоятельно приобретать и пропивать лекарственные препараты. В любом случае предварительно нужно посетить профильного медицинского сотрудника. Тем более когда вопрос касается детей», — заявил Соловьев в беседе с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что пожары, которые охватили Свердловскую область с конца апреля, вызвали задымление и смог. Главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что смог останется в области до 17 мая. Доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев рекомендовал носить защитные маски с угольным фильтром, чтобы защитить органы дыхания от вредных веществ, которые содержатся в воздухе после пожаров.