РИАН: зерновую сделку могут спасти только переговоры двух человек

РИАН: переговоры Путина и Эрдогана могут стать последней надеждой для зерновой сделки

16 мая 2023 в 08:32 Размер текста - 17 +

Переговоры Реджепа Эрдогана и Владимира Путина могут решить исход зерновой сделки Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Продление зерновой сделки может состояться по результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Такое мнение выразил источник, знакомый с ходом переговоров. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины «Продление зерновой сделки возможно только в результате переговоров между Путиным и Эрдоганом», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что до 18 мая есть время для начала дискуссии по поводу продления зерновой сделки. Если обсуждение зайдет в тупик, последняя надежда останется на переговоры между Россией и Турцией на самом высшем уровне, заключил источник. Ранее Владимир Путин на переговорах с Эрдоганом заявил, что Россия всерьез задумалась над продлением зерновой сделки. В Турции на данный момент проходят президентские выборы. Второй тур выборов состоится 28 мая. Действующее соглашение зерновой сделки действует до 18 мая. Также стало известно о скором намерении Эрдогана объявить о продлении срока действия зерновой сделки, передает Nation News.

Продление зерновой сделки может состояться по результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Такое мнение выразил источник, знакомый с ходом переговоров. «Продление зерновой сделки возможно только в результате переговоров между Путиным и Эрдоганом», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что до 18 мая есть время для начала дискуссии по поводу продления зерновой сделки. Если обсуждение зайдет в тупик, последняя надежда останется на переговоры между Россией и Турцией на самом высшем уровне, заключил источник. Ранее Владимир Путин на переговорах с Эрдоганом заявил, что Россия всерьез задумалась над продлением зерновой сделки. В Турции на данный момент проходят президентские выборы. Второй тур выборов состоится 28 мая. Действующее соглашение зерновой сделки действует до 18 мая. Также стало известно о скором намерении Эрдогана объявить о продлении срока действия зерновой сделки, передает Nation News.