РИАН: зерновую сделку могут спасти только переговоры двух человек

РИАН: переговоры Путина и Эрдогана могут стать последней надеждой для зерновой сделки
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, судно
Переговоры Реджепа Эрдогана и Владимира Путина могут решить исход зерновой сделки Фото:
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Продление зерновой сделки может состояться по результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Такое мнение выразил источник, знакомый с ходом переговоров.

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«Продление зерновой сделки возможно только в результате переговоров между Путиным и Эрдоганом», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что до 18 мая есть время для начала дискуссии по поводу продления зерновой сделки. Если обсуждение зайдет в тупик, последняя надежда останется на переговоры между Россией и Турцией на самом высшем уровне, заключил источник.

Ранее Владимир Путин на переговорах с Эрдоганом заявил, что Россия всерьез задумалась над продлением зерновой сделки. В Турции на данный момент проходят президентские выборы. Второй тур выборов состоится 28 мая. Действующее соглашение зерновой сделки действует до 18 мая. Также стало известно о скором намерении Эрдогана объявить о продлении срока действия зерновой сделки, передает Nation News.

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Продление зерновой сделки может состояться по результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Такое мнение выразил источник, знакомый с ходом переговоров. «Продление зерновой сделки возможно только в результате переговоров между Путиным и Эрдоганом», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что до 18 мая есть время для начала дискуссии по поводу продления зерновой сделки. Если обсуждение зайдет в тупик, последняя надежда останется на переговоры между Россией и Турцией на самом высшем уровне, заключил источник. Ранее Владимир Путин на переговорах с Эрдоганом заявил, что Россия всерьез задумалась над продлением зерновой сделки. В Турции на данный момент проходят президентские выборы. Второй тур выборов состоится 28 мая. Действующее соглашение зерновой сделки действует до 18 мая. Также стало известно о скором намерении Эрдогана объявить о продлении срока действия зерновой сделки, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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