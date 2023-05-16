РИАН: зерновую сделку могут спасти только переговоры двух человек

Продление зерновой сделки может состояться по результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Такое мнение выразил источник, знакомый с ходом переговоров.
«Продление зерновой сделки возможно только в результате переговоров между Путиным и Эрдоганом», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что до 18 мая есть время для начала дискуссии по поводу продления зерновой сделки. Если обсуждение зайдет в тупик, последняя надежда останется на переговоры между Россией и Турцией на самом высшем уровне, заключил источник.
Ранее Владимир Путин на переговорах с Эрдоганом заявил, что Россия всерьез задумалась над продлением зерновой сделки. В Турции на данный момент проходят президентские выборы. Второй тур выборов состоится 28 мая. Действующее соглашение зерновой сделки действует до 18 мая. Также стало известно о скором намерении Эрдогана объявить о продлении срока действия зерновой сделки, передает Nation News.
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