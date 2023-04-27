Путин дал понять, от чего зависит продление зерновой сделки

Спасти ее может только один человек

27 апреля 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Финальное решение по зерновой сделке Россия озвучит после выборов президента Турции, уверены эксперты URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия всерьез задумалась над будущим зерновой сделки, срок которой истекает в мае. К такому выводу пришли эксперты, комментируя URA.RU итоги разговора Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и встречи с главой Ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым 27 апреля. Спасти черноморскую инициативу сможет только победа на президентских выборах Эрдогана, с которым у Путина сложились деловые отношения, говорят аналитики. На встрече с главой РАПУ Владимир Путин обсудил ситуацию с застрявшими в европейских портах судами с отечественными удобрениями. «Мы, безусловно, являемся одним из лидеров, если не просто лидером по поставкам на мировые рынки минеральных удобрений. Те, кто вводил санкции, они вводили санкции против нас, но больше всего ущерба получили развивающиеся рынки», — подчеркнул Путин. Путин обсудил зерновую сделку и ситуацию с удобрениями в европейских портах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гурьев отметил, что Россия пыталась решить эту проблему через зерновую сделку еще в июле 2022 года, но «она не сработала никак». «Не случилась разблокировка наших зарубежных активов, возобновление работы по продаже аммиака, снятие ограничений на страховку и перестраховку российских судов, снятие запрета на поставку в РФ сельхозтехники, сервисное обслуживание. Мы ищем альтернативы, все компании работают слаженно», — заверил глава РАПУ. Решение о продлении зерновой сделки будет зависеть от итогов президентских выборов в Турции, говорят эксперты Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Черноморскую инициативу и ее будущее президент Путин обсудил по телефону и со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидер Турции высказался о возможности новых инициатив по сделке, в частности, предложил создать специальную рабочую группу по разрешению возникших трудностей. Ранее на этой неделе тему зерновой сделки во время выступления в Совбезе ООН поднимал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сказал, что «прогресс не очень сильно заметен». Через Лаврова генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш передал президенту Путину письмо, в котором изложены идеи по реализации сделки в полном объеме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что письмо уже поступило Путину по дипломатическим каналам и сейчас рассматривается. Подробности Кремль пока не сообщает. Работа над решением по сделке ведется прямо сейчас, уверен эксперт Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Судя по всему, в России приступили к выработке окончательного решения по черноморской инициативе, считают эксперты. По словам доцента Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрея Суздальцева, идут межведомственные консультации, а наибольший вес при принятии решения будет иметь Минобороны РФ. «У него больше всего претензий к сделке, которую Украина использовала для атак на Севастополь и на Крымский мост. Однако признаков того, что Путин склоняется в ту или иную сторону, я не вижу. Думаю, пока окончательного решения нет», — считает эксперт. По мнению Суздальцева, окончательное решение будет во многом зависеть от результатов выборов президента в Турции 14 мая. Похожего мнения придерживается эксперт Центра стратегических оценок и прогнозов Камран Гасанов. «Все будет зависеть от выборов в Турции — это своеобразный водораздел. У России, как известно, остается много претензий, но думаю, что в случае победы Эрдогана вероятнее всего сделка будет продлена, потому что он более независимый политик, чем его конкуренты. Он имеет свою собственную позицию и большее влияние», — полагает Гасанов. Статья по теме В России спасают рекордные объемы зерна Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что предложение Эрдогана по рабочей группе — это единственное, на что стоит обратить внимание в ситуации со сделкой. По мнению Брутера, остальные разговоры и предложения — это лишь очередные попытки обмануть Россию. «Подобная рабочая группа должна была возникнуть еще год назад, но почему-то не была создана. Надо смотреть, что это будет за группа, и как она будет работать. Однако в любом случае судьба зерновой сделки станет понятна только после выборов в Турции», — уверен эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия всерьез задумалась над будущим зерновой сделки, срок которой истекает в мае. К такому выводу пришли эксперты, комментируя URA.RU итоги разговора Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и встречи с главой Ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым 27 апреля. Спасти черноморскую инициативу сможет только победа на президентских выборах Эрдогана, с которым у Путина сложились деловые отношения, говорят аналитики. На встрече с главой РАПУ Владимир Путин обсудил ситуацию с застрявшими в европейских портах судами с отечественными удобрениями. «Мы, безусловно, являемся одним из лидеров, если не просто лидером по поставкам на мировые рынки минеральных удобрений. Те, кто вводил санкции, они вводили санкции против нас, но больше всего ущерба получили развивающиеся рынки», — подчеркнул Путин. Гурьев отметил, что Россия пыталась решить эту проблему через зерновую сделку еще в июле 2022 года, но «она не сработала никак». «Не случилась разблокировка наших зарубежных активов, возобновление работы по продаже аммиака, снятие ограничений на страховку и перестраховку российских судов, снятие запрета на поставку в РФ сельхозтехники, сервисное обслуживание. Мы ищем альтернативы, все компании работают слаженно», — заверил глава РАПУ. Черноморскую инициативу и ее будущее президент Путин обсудил по телефону и со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидер Турции высказался о возможности новых инициатив по сделке, в частности, предложил создать специальную рабочую группу по разрешению возникших трудностей. Ранее на этой неделе тему зерновой сделки во время выступления в Совбезе ООН поднимал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сказал, что «прогресс не очень сильно заметен». Через Лаврова генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш передал президенту Путину письмо, в котором изложены идеи по реализации сделки в полном объеме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что письмо уже поступило Путину по дипломатическим каналам и сейчас рассматривается. Подробности Кремль пока не сообщает. Судя по всему, в России приступили к выработке окончательного решения по черноморской инициативе, считают эксперты. По словам доцента Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрея Суздальцева, идут межведомственные консультации, а наибольший вес при принятии решения будет иметь Минобороны РФ. «У него больше всего претензий к сделке, которую Украина использовала для атак на Севастополь и на Крымский мост. Однако признаков того, что Путин склоняется в ту или иную сторону, я не вижу. Думаю, пока окончательного решения нет», — считает эксперт. По мнению Суздальцева, окончательное решение будет во многом зависеть от результатов выборов президента в Турции 14 мая. Похожего мнения придерживается эксперт Центра стратегических оценок и прогнозов Камран Гасанов. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что предложение Эрдогана по рабочей группе — это единственное, на что стоит обратить внимание в ситуации со сделкой. По мнению Брутера, остальные разговоры и предложения — это лишь очередные попытки обмануть Россию. «Подобная рабочая группа должна была возникнуть еще год назад, но почему-то не была создана. Надо смотреть, что это будет за группа, и как она будет работать. Однако в любом случае судьба зерновой сделки станет понятна только после выборов в Турции», — уверен эксперт.